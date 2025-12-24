Simić (PSG): Šapić ne dolazi na sednice Skupštine grada Beograda pošto se boji da prizna neuspehe

Odbornik Pokreta slobodnih građana (PSG) u Skupštini grada Beograda Stefan Simić ocenio je danas da gradonačelnik Aleksandar Šapić ne dolazi na sednice gradskog parlamenta zato što ne trpi kritiku i ne može da se suoči sa „lošim rezultatima svoje vlasti“.

Simić je za dnevni list Danas kazao da je Šapiću lakše da ne ukršta argumente sa opozicijom, ali da ignorisanjem skupštinskih sednica pokazuje nepoštovanje i prema predstavnicima vladajuće većine kao i prema građanima koji su glasali za tu listu.

„Odbornici vladajuće većine ne podržavaju Šapićeve projekte, a na sednicama se bave saniranjem štete. On je često na ranijim sednicama imao sukobe i sa odbornicima iz vlastite stranke i mislim da se iz tih razloga okružio malim brojem ljudi kojima veruje, ali to su ljudi koji nemaju mnogo uticaja u gradu“, kazao je Simić.

Gradonačelnik nema zakonsku obavezu da prisustvuje sednicama gradskog parlamenta, ali u Zakonu o glavnom gradu piše da on i gradsko veće treba redovno da izveštavaju odbornike o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine grada.

(Beta)

