Simić (Srpska lista): Raspoređivanje članova u biračkim odborima neravnopravno i protivzakonito

Potpredsednik Srpske liste i poslanik kosovskog parlamenta Igor Simić izjavio je danas da su se predstavnici te partije žalili Izbornom panelu za žalbe i predstavke (IPŽP) zbog, kako tvrdi, neravnopravnog učešća Srba u biračkim odborima koji se formiraju pred lokalne izbore koji su najavljeni za 12. oktobar.

On je tvrdio da je u biračkim odborima po opštinama, posebno većinski srpskim, imenovano više članova i predsedavajućih iz redova albanskih partija i to uprkos broju glasova koje su iste partije osvajale na prethodnim izborima.

Naveo je da je došlo do „drastičnog pada broja birača u opštinama sa srpskom većinom“.

Po njegovim rečima, Srpska lista ponovo nije dobila dovoljno mesta u biračkim odborima iako je stranka sa najvećim brojem glasača u srpskim sredinama na prethodnim izborima.

(Beta)

