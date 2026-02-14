Simović: Žene u Kuli nisu same i nemaju čega da se plaše

Opoziciona stranka Zeleno-levi front (ZLF) i organizacija "Ujedinjeni za Kulu" danas u tom vojvođanskom mestu organizuju tribinu da bi podržali žene koje su meta targetiranja rodno zasnovanim digitalnim nasiljem.

Učenica tribine Natalija Simović iz Autonomnog ženskog fronta je kazala agenciji Beta da žele da žene u Kuli znaju da nisu same i da nemaju čega da se plaše i srame jer je „sramota na onima koji organizuju napade“.

„Danas smo u Kuli jer ne pristajemo na političko razračunavanje sa neistomišljenicama upotrebom rodno zasnovanog digitalnog nasilja i targetiranjem Kuljanki na taj gnusan način“, kazala je ona.

Rekla je i da se prethodnih dana pojavio čitav niz naloga na društvenim mrežama sa samo jednim ciljem: da prete objavljivanjem privatnih sadržaja i da zastrašuju antirežimske aktivistkinje i političarke.

Kula je jedna od opština u kojoj bi do kraja maja trebalo da budu održani lokalni izbori.

