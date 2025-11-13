Sin autoprevoznika Jaćimovića obustavio štrajk glađu

Milan Jaćimović, sin autoprevoznika Milomira Jaćimovića, koji je u isto vreme kad i njegov otac otpočeo štrajk glađu, od večeras prekida taj vid protesta.

Milomir Jaćimović je za reporterku N1 naveo da će njegov sin nastaviti da ga podržava u protestu, ali da će početi da uzima hranu.

„Uspeo sam da dete ubedim, nisam želeo da moje dete bude uopšte u tome, pričali smo s njim i advokat i ja, biće tu pored mene, a videćemo sutra“, rekao je Jaćimović, dodavši da predsednik Aleksandar Vučić za sutra spremi „više aparata za merenje pritiska“ jer mu „sutra sigurno neće biti dobro“.

Na pitanje šta to podrazumeva, on je rekao „videćemo“ i „sutra im dolazi kraj“.

Jaćimović četvrti dan štrajkuje glađu ispred zgrade pokrajinske vlade u Novom Sadu.

On zahteva da mu policija vrati sve autobuse koje je zaplenila i da poništi milionske kazne za navodne saobraćajne prekršaje.

Autobusi fime „Jaćimović“ u poslednjih godinu dana prevozili su studente na protestna okupljanja širom Srbije.

(Beta)

