Šindić (SRCE): Dačić da objasni ulogu penzionisanih policajaca

Šindić je u saopštenju upitao zašto su policajci povučeni iz škola i koliko je penzionisanih policajaca upućeno u obrazovne ustanove.
„Umesto da se ti ljudi zadrže u školama gde su potrebni, Ministarstvo poziva penzionisane pripadnike da popune rupe u kadrovima. Da li je bezbednost naše dece stvarni prioritet ili je ona samo kolateralna šteta u igri zaštite interesa politike“, naveo je Šindić.
Dodao je da je posle tragedije u beogradskoj Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ obećano prisustvo policije u svim školama, te ocenio da su pripadnici policije sada prioritetno raspoređeni na obezbeđivanje protesta, dok škole ostaju bez njihove zaštite.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com