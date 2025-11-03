Šindić (SRCE): Dačić da objasni ulogu penzionisanih policajaca

Član Predsedništva Srbija centra (SRCE) Boško Šindić zatražio je danas od ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića objašnjenje o navodnom angažovanju penzionisanih policajaca, ukazujući da postoji zabrinutost da se oni angažuju za čuvanje šatorskog naselja ispred Skupštine Srbije.

Šindić je u saopštenju upitao zašto su policajci povučeni iz škola i koliko je penzionisanih policajaca upućeno u obrazovne ustanove.

„Umesto da se ti ljudi zadrže u školama gde su potrebni, Ministarstvo poziva penzionisane pripadnike da popune rupe u kadrovima. Da li je bezbednost naše dece stvarni prioritet ili je ona samo kolateralna šteta u igri zaštite interesa politike“, naveo je Šindić.

Dodao je da je posle tragedije u beogradskoj Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ obećano prisustvo policije u svim školama, te ocenio da su pripadnici policije sada prioritetno raspoređeni na obezbeđivanje protesta, dok škole ostaju bez njihove zaštite.

