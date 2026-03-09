Sindikat glumaca Narodnog pozorišta podneo tužbu TOK-u protiv Selakovića, Bokana i Bajića

Sindikat glumaca Narodnog pozorišta u Beogradu "Singlus" podneo je tužbu protiv ministra kulture Nikole Selakovića, Predsednika upravnog odbora Narodnog pozorišta Dragoslava Bokana i v.d. upravnika Narodnog pozorišta Dragoljuba Bajića Tužilaštvu za organizovani kriminal (TOK), preneo je portal lista Danas.

Dramaturg Željko Hubač i pozorišna rediteljka Tanja Mandić Rigonat na društvenoj mreži Fejsbuk podelili su sliku dela tužbe gde se vidi protiv koga je podneta, a prijavu je objavio i ansambl Drame Narodnog pozorišta na društvenoj mreži Instagram

To je za Danas potvrdio predsednik sindikata „Singlus“, glumac Narodnog pozorišta Darko Tomović.

(Beta)

