Sindikat kontrole letenja stupio u štrajk, obezbeđen minimum procesa rada

Sindikat kontrole letenja (SKL) stupio je sinoć u štrajk, koji će prema najavi trajati do 30. septembra, saopštila je danas Kontrola letenja Srbije i Crne Gore – SMATSA.

Osnovni zahtev SKL, kako je navedeno, odnosi se na hitno i značajno uvećanje zarada pojedinih kategorija zaposlenih.

Prosečna zarada kontolora letenja u SMATSA doo navodno iznosi oko 7.000 evra.

„Ova jednostrana odluka direktno šteti poslovanju aviokompanija, otežava odvijanje saobraćaja i aviokompanijama generiše dodatne troškove, dok putnicima i drugim korisnicima vazdušnog saobraćaja ozbiljno narušava mogućnost da realizuju svoje planove“, ističe se u saopštenju i dodaje da i SMATSA i institucije država osnivača trpe veliku materijalnu i reputacionu štetu.

Štrajk u organizacionim jedinicama na teritoriji Crne Gore nije počeo.

„Odluka Skupštine SKL o stupanju u štrajk u organizacionim jedinicama na teritoriji Crne Gore je nezakonita, jer je doneta od strane sindikata koji nije registrovan na teritoriji Crne Gore. Skupština SKL je donošenjem takve odluke dovela u opasnost zaposlene u Terminalnoj i Aerodromskoj kontroli letenja Podgorica i Aerodromskoj kontroli letenja Tivat od mogućih posledica sprovođenja aktivnosti koje su suprotne propisima Crne Gore“, navela je SMATSA.

Saopšteno je da rukovodstvo SMATSA, kao poslodavac čija je delatnost od javnog interesa, preduzima sve neophodne mere da bi se očuvala bezbednost i efikasnost vazdušnog saobraćaja. U skladu sa zakonom, primenjuje se Odluka o minimumu procesa rada, kako bi se posledice štrajka svele na najmanju moguću meru.

„Rukovodstvo SMATSA smatra da je štrajk neracionalan, neutemeljen i štetan po sve učesnike u vazdušnom saobraćaju, pa i za sve zaposlene u kompaniji“, navela je SMATSA koja tvrdi da ostaje posvećena dijalogu, zaštiti javnog interesa i očuvanju bezbednosti i stabilnosti vazdušnog saobraćaja.

