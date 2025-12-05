Sindikat radnika: Neodgovorno rukovodstvo krivo za četvrtu eksplozija u Krušiku tokom 2025. godine

Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata „Krušik“ kritikovala je rukovodstvo te valjevske fabrike za proizvodnju odbrambene i civilne opreme zbog četvrte eksplozije koja se dogodila u toj firmi ove godine.

Kako navode u saopštenju, nezadovoljni su reakcijom rukovodstva koje je „neprofesionalno i neodgovorno“ postupilo povodom jučerašnje eksplozije u pogonu kapislane.

Oni su kritikovali direktorku Jovanku Andrić i predsednika Nadzornog odbora Veljka Petrovića i zatražili da im se kaže šta je Uprava preduzela da se incidenti i stradanje radnika više ne ponovi i ko je kažnjen za propuste koji su doveli do eksplozija.

„Incidenti se dešavaju serijski, sa ozbiljnim posledicama po zaposlene. Na ovo jednostavno i ključno pitanje za bezbedan rad fabrike i bezbednost radnika odgovor je ćutanje i to nadležnog i odgovornog za rad fabrike ministarstva odbrane, predsednika Nadzornog odbora i v. d. direktora Krušika“, piše u saopštenju.

Dodaje se da saopštenje uprave fabrike u kom je navedeno da je najvažnije i da srećom nije došlo do uništavanja objekata i mašina pokazuje „nezainteresovanost za bezbedenost radnika“.

„To što je više radnika ranjeno nije važno, bitne su mašine i zgrade. Ovim je sve rečeno i zato pozivamo na odgovornost sve odgovorne počev od ministra odbrane Bratislava Gašića, Veljka Petrovića i posebno Jovanku Andrić koja je ignorisala sva naša pisana upozorenja, ukazivanja i zahteve da hitno preduzme mere i obezbedi bezbedan rad zaposlenima“, kazali su zaposleni.

Tvrde da im je direktorka ranije pretila i da je zbog toga organizovan štrajk upozorenja.

U pogonu kapislane u valjevskoj fabrici „Krušik“ juče oko 16 sati dogodila se eksplozija, a mediji su preneli da su tri radnice povređene.

Na sajtu fabrike piše da je jedna radnica zadobila površinske povrede oka i da su preventivno pregledane još dve radnice te da prilikom incidenta nije došlo do oštećenja objekata niti opreme.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com