Sindikat traži transparentne konkurse za reizbor profesora Državnog univerziteta u Novom Pazaru

Granski sindikat „Nezavisnost“ Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP) upozorio je danas da nije raspisan konkurs za reizbor postojećih kadrova u toj visokoškolskoj ustanovi.

U saopštenju su ocenili da je trenutna kadrovska politika Uprave DUNP takva da „traži ‘mladje’ (docente) ili ‘starije’ (penzionere-redovne profesore) ili bilo koga drugog, samo ne one profesore, čiji su naučni rad i angažman bili ključni za razvoj i priznanje studijskih programa“.

„Nedavno je akreditovan studijski program Srpski jezik i književnost, pri čemu se elaborat oslanjao na reference i bogat naučni opus profesorke Aleksandre Popin. Ipak, njen ugovor o radu ističe u septembru, a do danas nije raspisan konkurs za njen reizbor“, navodi se u saopštenju.

Sindikat je pozvao Upravu Univerziteta da preispita kadrovsku politiku i „obezbedi kontinuitet kvaliteta u nastavi, kroz odgovoran i transparentan proces reizbora“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com