Sindikat: Tužilaštvo neefikasno u zaštiti sutkinje Marić koja je oslobodila Štimca

„Osuđujemo neažurno i nedopustivo neefikasno postupanje Posebnog odeljenja za visokotehnološki kriminal VJT. Svojim nečinjenjem, VJT u Beogradu šalje poruku kriminalcima širom Srbije da je sezona lova na sudije otvorena“, naveo je sindikat.
Pozvao je i Visoki savet sudstva, odnosno člana Saveta iz reda sudija imenovanog za postupanje u slučajevima neprimerenog uticaja na rad sudija, da prestane sa svojim nečinjenjem i da obezbedi institucionalnu zaštitu sudiji Marić, na koju se kontinuirano vrši pritisak preko tabloidnih medija i društvenih mreža.
„Nedopustivo je da se sudije Srbije, koje postupaju u skladu sa zakonom i svojom savešću, ostavljaju bez zaštite državnih organa u situacijama kada su izložene javnim pretnjama, govoru mržnje i pokušajima zastrašivanja. Svaki napad na sudiju predstavlja napad na nezavisnost sudstva, a svaka ćutnja nadležnih organa – poruku ohrabrenja napadačima“, poručio je Sindikat sudske vlasti.
(Beta)
