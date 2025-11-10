Sindikat: Tužilaštvo neefikasno u zaštiti sutkinje Marić koja je oslobodila Štimca

Sindikat sudske vlasti pozvao je Više javno tužilaštvo (VJT) da obavesti javnost šta je preduzelo povodom krivične prijave sudije Višeg Suda Ksenije Marić, 5. novembra, protiv nepoznatog izvršioca koji joj je pretio na društvenoj mreži X zbog ukidanja rešenja o zadržavanju Vladimira Štimca.

„Osuđujemo neažurno i nedopustivo neefikasno postupanje Posebnog odeljenja za visokotehnološki kriminal VJT. Svojim nečinjenjem, VJT u Beogradu šalje poruku kriminalcima širom Srbije da je sezona lova na sudije otvorena“, naveo je sindikat.

Pozvao je i Visoki savet sudstva, odnosno člana Saveta iz reda sudija imenovanog za postupanje u slučajevima neprimerenog uticaja na rad sudija, da prestane sa svojim nečinjenjem i da obezbedi institucionalnu zaštitu sudiji Marić, na koju se kontinuirano vrši pritisak preko tabloidnih medija i društvenih mreža.

„Nedopustivo je da se sudije Srbije, koje postupaju u skladu sa zakonom i svojom savešću, ostavljaju bez zaštite državnih organa u situacijama kada su izložene javnim pretnjama, govoru mržnje i pokušajima zastrašivanja. Svaki napad na sudiju predstavlja napad na nezavisnost sudstva, a svaka ćutnja nadležnih organa – poruku ohrabrenja napadačima“, poručio je Sindikat sudske vlasti.

(Beta)

