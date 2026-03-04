Sindikat: U poslednjih godinu dana 71 napad na vozače GSP Beograd, većina nije rasvetljena

U poslednjih godinu dana u Beogradu je zabeležen 71 napad na vozače Gradskog saobraćajnog preduzeća (GSP) od kojih čak 45 napada još nije rasvetljeno, objavio je danas sindikat "Centar - GSP Beograd".

Kako su naveli, time se šalje opasna poruka da su napadi na vozače javnog prevoza nekažnjivi.

„Posebno zabrinjava činjenica da se veliki broj napada dogodio za vreme vožnje, kada su pored vozača, direktno ugroženi i životi i bezbednost putnika u vozilu i drugih građana“, istakli su iz sindikata.

Dodali su da video nadzor u vozilu nije dovoljan kako bi vozači bili zaštićeni i bezbedni jer se često događa da kamere nisu ispravne ili da video zapis iz vozila nije sačuvan.

„Iako su svi ovi napadi prijavljeni nadležnim organima, često se događa da policija ne izuzme video zapis iz vozila na vreme, ili su kamere u kvaru, čime dokazi nepovratno nestaju. U vozilima postoje panik tasteri, ali je procedura vrlo spora jer u većini vozila kamere čak i kada su ispravne, nisu uvezane sa Dispečerskim centrom u realnom vremenu, pa tako vozač koji aktivira panik taster u toku napada čeka da dispečer vidi alarm i pozove ga telefonom da proveri šta se dešava u vozilu, čime se gubi vreme i reaguje tek kada bude kasno i napadači već pobegnu sa lica mesta“, naveli su iz sindikata „Centar“.

Istakli su primer napada nožem i pištoljem na vozača na liniji 47N koji se dogodio pre tri nedelje, a za koji je sindikat dobio odgovor Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu da oni još nisu primili ni krivičnu prijavu, ni izveštaj o tom incidentu.

„Vozači javnog prevoza nisu samo brojevi na papiru, već ljudi koji obavljaju važan posao u službi svih građana. Apelujemo na Sekretarijat za javni prevoz, rukovodstvo GSP-a i svih prevoznika, nadležne institucije i sindikate: vreme za okrugle stolove i saopštenja kada se dogodi neki napad je prošlo, potrebna su tehnička i zakonska rešenja koja funkcionišu u praksi. Ako vozači nisu zaštićeni, ne može biti bezbedan niti jedan građanin koji koristi javni prevoz“, poručili su iz sindikata.

(Beta)

