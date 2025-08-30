Sindikat USPRS: Ministarstvo disciplinuje škole, predstojeća godina teška i neizvesna

Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije (USPRS) saopštila je danas da Ministarstvo prosvete povlači poteze kojima disciplinuje kolektive, čime se podignute tenzije u društvu prenose se na škole, što predstojeću školsku godinu čini „teškom i neizvesnom“.

Taj sindikat je naveo da se ovo disciplinovanje dešava smenama direktora školskih ustanova neprodužavanje ugovora velikom broju zaposlenih koji su u školama radili na određeno vreme ostaje bez produženja ugovora, zbog čega se školstvo nalazi na početku „nikad izazovnije školske godine“.

„USPRS će sve situacije sa kojima se zaposleni suočavaju razmatrati na svojim organima i odgovorno donositi odluke braneći položaj zaposlenih u pravnim i moralnim okvirima… Godinama upozoravamo da društvo koje svoje učitelje ne poštuje ne može nigde i neće odgovoriti potrebama koje budućnost traži. Škole imaju ogroman značaj i ne smeju i neće biti puke čuvaonice dece, a zaposleni moraju biti uvaženi i poštovani u svakom društvu“, navodi se u saopštenju.

(Beta)

