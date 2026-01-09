Sindikati: GSP Beograd spremno dočekao zimu, problemi nastali zbog neadekvatnog čišćenja ulica

Kako su sindikati GSP podsetili u saopštenju, u poslednjih pet dana bilo je više desetina vanrednih izmena u režimu rada javnog prevoza Beograda.
„Svi građani Beograda su bili svedoci brojnih proklizavanja vozila, zastoja na ulicama i skraćenju ili preusmerenju trasa linija javnog prevoza usled stanja saobraćajnica kojima se kreću autobusi, ali ne krivicom gradskog prevoznika. U svim saobraćajnim pogonima GSP-a vozila su bila blagovremeno pripremljena za zimu i iz pogona je izlazio maksimalan broj vozila“, saopštili su sindikati.
Ocenili su da su problemi nastali zbog neočišćenih ulica, stajališta, okretnica i terminusa, što je često „usporavalo ili onemogućavalo kretanje vozila javnog prevoza“.
„Kada je reč o trolejbusima, usled zaleđivanja kontaktne mreže i tehničkih problema sa napajanjem, ova vozila su povučena u garažu i umesto trolejbusa su angažovani autobusi GSP-a“, naveli su sindikati.
Sindikati GSP „Centar“, „Sloga“ i Sindikat zaposlenih javnog prevoza Beograda apelovali su na gradske vlasti da se ubuduće obezbedi veći broj radnika zimske službe, bolja koordinacija komunalnih preduzeća i pravovremeno informisanje građana o izmenama u javnom prevozu.
(Beta)
