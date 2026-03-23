Sindikati GSP: Propao još jedan pokušaj nabavke autobusa na gas

Na danas zatvoren tender Gradskog saobraćajnog preduzeća "Beograd" (GSP) za nabavku 50 gasnih autobusa putem finansijskog lizinga nije pristigla nijedna ponuda, što ukazuje na manjkavosti u planiranju i sprovođenju nabavki u najvećem gradskom preduzeću, saopštili su sindikati.

U saopštenju koje potpisuju Sindikati Centar GSP Beograd, Sloga GSP i Sindikat zaposlenih u javnom prevozu Beograda navodi se da su se evropske finansijske institucije povukle iz ovog procesa „zbog rizika i nejasnih uslova koji prate ovaj postupak“, a da je detaljnom analizom tenderske dokumentacije utvrđeno da je specifikacija u „velikoj meri prilagođena za (turskog proizvođača) Otokar“.

„Ovaj neuspeh mora biti poslednja opomena za sve koji odlučuju o nabavkama, GSP-u su nova vozila preko potrebna kako bismo održali red vožnje i obezbedili dostojanstvene uslove za rad vozačima i kvalitetan javni prevoz Beograđanima. Ne smemo dozvoliti da se gubi vreme na sporne modele nabavki koji odbijaju ozbiljne partnere i ograničavaju konkurenciju, jer je svaki takav pokušaj nameštanja tendera u poslednjih godinu dana bio osuđen na propast“, ocenio je predsednik sindikata Centar GSP Beograd Ivan Banković.

Sindikati su takođe apelovali na rukovodstvo GSP-a i Gradsku upravu da odmah otpočnu pripremu novog „inkluzivnog i potpuno transparentnog tendera“.

„Cilj mora biti stvarna konkurencija svetskih proizvođača koji će obezbediti najbolju moguću cenu autobusa za GSP, bez posrednika i nepotrebnih opterećenja za budžet. Građani Beograda zaslužuju najkvalitetnije autobuse po realnim cenama, a zaposleni GSP „Beograd“ sigurnost u radu i stabilno poslovanje preduzeća, navedeno je u saopštenju“, dodaje se.

Sindikati su takođe najavili da će u narednom periodu pripremiti inicijativu koju će uputiti Skupštini grada i Sekretarijatu za javni prevoz, za jednogodišnje odlaganje starosne granice autobusa u javnom prevozu od deset godina, koja je prema sadašnjoj gradskoj odluci predviđena za 1. septembar 2026. godine.

(Beta)

