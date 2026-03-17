Sindikati GSP: Raspisan tender za nabavku 60 trolejbusa, Grad nije obezbedio novac

Tender za nabavku 60 novih solo trolejbusa za potrebe Gradskog saobraćajno preduzeća (GSP) Beograd raspisan je danas, a Grad nije obezbezdio finansiranje, već će putem finansijskog lizinga to obezbediti potencijalni ponuđač za GSP, ocenili su sindikati "Centar ‒ GSP Beograd", "Sloga GSP" i Sindikat zaposlenih u javnom prevozu Beograda.

Rok za podnošenje ponuda je 21. aprila.

U saopštenju sindikata piše da je tender raspisan nakon zvanične odluke Skupštine grada od 27. februara da se obustavi potencijalno javno-privatno partnerstvo sa Strelom iz Obrenovca.

„Pozdravljamo činjenicu da je sam tender za nabavku novih trolejbusa raspisan, jer je to još jedna potvrda da su radnici GSP-a, stručne organizacije, udruženja građana i sindikati koji su se borili protiv urušavanja GSP-a i sklapanja štetnog posla sa vlasnikom Strele, sve vreme bili u pravu“, piše u saopštenju.

Dodaje se da Grad nije obezbedio finansiranje.

„Namera je da finansiranje novih trolejbusa putem finansijskog lizinga obezbedi potencijalni ponuđač za GSP, što je u ovakvim uslovima poslovanja i nagomilanih dugova, malo verovatno. Pored toga, kratak rok za podnošenje ponuda budi dodatnu sumnju da to neće biti dovoljno vremena da bilo koji ponuđač pripremi svoju ponudu“, navedeno je.

Sindikati su ocenili da je sama tehnička specifikacija, koja je navedena u tenderu dobra i izražava realne potrebe GSP-a za nabavkom trolejbusa, koji su po visokim standardima, ali i uslovima beogradskog javnog prevoza.

„Autonomija od najmanje 15 kilometara pod punim opterećenjem vozila, odgovarajući broj mesta za sedenje i stajanje, odvojena vozačka kabina, kvalitetni materijali za izradu vozila i drugi tehnički detalji koji se traže jesu u skladu sa savremenim rešenjima i predstavljaju veliki iskorak u odnosu na postojeće trolejbuse“, pišu sindikati.

Međutim, kako se dodaje, to bi mogle da ostanu želje na papiru, ukoliko Grad Beograd, kao osnivač GSP-a, finansijski ne pomogne preduzeću kako bi do te nabavke vozila i došlo, naročito imajući u vidu da je procenjena vrednost trolejbusa oko 935.000 evra po vozilu, sa PDV-om.

Iz sindikata su poručili i da „neće dozvoliti da bilo ko prevari radnike GSP-a i građane Beograda“ i da će se svim sredstvima boriti da GSP dobije nove trolejbuse u narednom periodu.

„Ako uprava grada u ovom procesu ne bude štitila interese svog najvećeg preduzeća, spremni smo za sve druge korake kako bi došlo do nabavke novih trolejbusa“, poručili su iz sindikata GSP-a.

(Beta)

