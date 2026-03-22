Sindikati i građani hrane neplaćene policajce na aerodromima SAD da bi radili tokom gužve

Širom SAD se prikuplja novac da bi se pomoglo službenicima Uprave za bezbednost u transportu (TSA) koji su više od mesec dana bez pune plate zbog nefinansiranja i delimičnog obustavljanja rada savezne vlade koje je uticalo na Ministarstvo za unutrašnju bezbednost i poremetilo saobraćaj na aerodromima gde su nastale velike gužve.

Ta uprava je osnovana posle terorističkog napada na SAD 11. septembra 2001. radi zaštite transportnih sistema zemlje, prvenstveno komercijalne avijacije, železnice, glavnih puteva i cevovoda. Ona obezbeđuje putovanja proverom putnika i prtljaga zasnovanih na obaveštajnim podacima na više od 450 aerodroma.

Humanitarna organizacija „Svetska centralna kuhinja“ (World Central Kitchen) koja obično hrani ljude u ratnim zonama i područjima katastrofa, obezbeđuje obroke aerodromima u oblasti Vašingtona jer mnogi službenici TSA nisu dobili punu platu.

U četvrtak je organizacija „Hrana San Dijega“ (Feeding San Diego) počela da distribuira 400 kutija sa testeninom, pasuljem i puterom od kikirikija, kao i svežim proizvodima poput jagoda i krompira pogođenim agentima na aerodromima, na molbu TSA i Regionalne uprave aerodroma okruga San Dijego.

Neprofitne organizacije se uključuju u pomoć i blisko koordiniraju sa aerodromima i lokalnim kancelarijama TSA jer etička pravila o davanju poklona federalnim službenicima otežavaju onima koji su pogođeni obustavom rada da direktno dobiju pomoć.

Danas je 37. dan od kada je Ministarstvo za nacionalnu bezbednost zatvoreno pošto su demokrate odbile da finansiraju Službu za imigraciju i carine i Carinsku i graničnu zaštitu bez promena u njihovom poslovanju posle ubistava tokom mintervencija te službe Aleksa Pretija i Rene Gud u Mineapolisu.

Više od 120.000 zaposlenih u Ministarstvu za nacionalnu bezbednost radi bez plate, uključujući oko 50.000 službenika Uprave za bezbednost transporta, dok se pregovori između zakonodavaca i Bele kuće o ograničenjima sprovođenja imigracionih zakona odugovlače.

Prekid finansiranja dolazi samo nekoliko meseci posle 43-dnevnog prekida finansiranja savezne vlade, najdužeg u istoriji SAD, koje je dovelo do dugih redova u bankama hrane širom SAD, jer je preko 700.000 federalnih službenika radilo bez plate.

Sindikalna akcija „Potraga za hranom“ tesno sarađuje sa TSA kako bi dostavila hranu.

Zvaničnici Međunarodnog aerodroma Sijetl-Takoma su u petak prikupljali donacije i palete lokalnih banaka hrane za osoblje TSA.

Uključili su se i prodavci hrane za putnike na aerodromima, ponudili popuste i donirali preko TSA da bi prehranili cele smene osoblja.

Samo na tom aerodromu je za jedan dan prikupljeno i 6.000 dolara u novcu, plus dodatnih 10.000 dolara u vrednosti hrane i drugih proizvoda koje su građani doneli od kuće.

Više od 460 ljudi je pokupilo sveže proizvode kada je lokalna neprofitna organizacija „Fud Lajflajn“ dovezla u petak kamion pun proizvoda. Kutije sa ananasom i brokolijem bile su poređane duž glavnog prilaza aerodroma.

(Beta)

