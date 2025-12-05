Sinhua: Si i Makron za širenje saradnje i korišćenje prilika

Kina i Francuska treba da iskoriste prilike i prošire obim saradnje, izjavio je kineski predsednik Si Đinping u Pekingu, tokom razgovora sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom, koji je 4. decembra boravio u poseti Kini.

Kako prenosi Sinhua, Si je rekao da Kina i Francuska, kao dve nezavisne, vizionarske i odgovorne velike zemlje, predstavljaju konstruktivne snage u unapređivanju multipolarnosti i podsticanju solidarnosti i saradnje među ljudima, rekao je Si.

U današnje vreme, kada se promene neviđene u proteklih sto godina ubrzavaju, čovečanstvo ponovo stoji na raskrsnici, suočeno sa ključnim izborima o pravcu svoje budućnosti, istakao je Si, dodajući da Kina i Francuska treba da pokažu osećaj odgovornosti, da se drže multilateralizma i da čvrsto stoje na pravoj strani istorije.

Si je rekao da je Kina spremna da sarađuje sa Francuskom tako da se uvek polazi od osnovnih interesa dva naroda i dugoročnih interesa međunarodne zajednice, uz poštovanje ravnopravnog dijaloga i otvorene saradnje, kako bi sveobuhvatno strateško partnerstvo Kine i Francuske nastavilo stabilno da napreduje i cveta u narednih 60 godina, u potpunosti demonstrira svoju stratešku vrednost i daje nove doprinose izgradnji pravednog i uređenog multipolarnog sveta, kao i univerzalno korisne i inkluzivne ekonomske globalizacije.

Si je naglasio da, bez obzira na promene spoljnog okruženja, Kina i Francuska treba uvek da pokazuju stratešku viziju i nezavisnost velikih zemalja, da se razumeju i podržavaju u pitanjima koja se tiču njihovih ključnih interesa i važnih briga, i da čuvaju političke osnove bilateralnih odnosa.

Četvrta plenarna sednica 20. Centralnog komiteta Komunističke partije Kine razmatrala je i usvojila preporuke za izradu 15. petogodišnjeg plana, čime je zacrtan nacrt razvoja Kine u narednih pet godina i svetu pružena „lista prilika“, rekao je Si.

Kina i Francuska treba da iskoriste prilike i prošire obim saradnje, učvršćujući saradnju u tradicionalnim oblastima kao što su avijacija, svemirski program i nuklearna energija, dok istovremeno koriste potencijal za saradnju u oblastima kao što su zelena ekonomija, digitalna ekonomija, biofarmaceutika, veštačka inteligencija i nova energija, rekao je Si.

Kina je spremna da uvozi više visokokvalitetnih francuskih proizvoda, pozdravlja dolazak većeg broja francuskih preduzeća u Kinu i takođe se nada da će Francuska obezbediti fer okruženje i stabilne uslove za kineska preduzeća, rekao je Si.

Ističući da kineski i francuski narod prirodno osećaju međusobnu bliskost, Si je pozvao obe strane da prodube razmenu i saradnju u oblastima kao što su kultura, obrazovanje, nauka i tehnologija, kao i na lokalnom nivou.

Si je naglasio da današnji svet nije spokojan, s obzirom na složena i teško rešiva žarišta koja izbijaju na mnogim mestima. Kao zemlje osnivači Ujedinjenih nacija i stalne članice Saveta bezbednosti UN, Kina i Francuska bi trebalo da sprovode istinski multilateralizam i da štite međunarodni sistem zasnovan na UN, kao i međunarodni poredak utemeljen na međunarodnom pravu, rekao je.

Obe zemlje treba da unaprede komunikaciju i koordinaciju u političkom rešavanju sporova i podsticanju mira i stabilnosti u svetu, te da zajednički unapređuju reformu i poboljšanje globalnog upravljanja, rekao je Si.

Primećujući da se svet danas suočava sa mnogim neuravnoteženostima, kao što su neujednačen razvoj između Severa i Juga i nedovoljna zastupljenost zemalja u razvoju u međunarodnim finansijskim institucijama, Si je rekao da zemlje treba zajednički da preuzmu odgovornost, usklađuju aktivnosti i rade zajedno kako bi globalno ekonomsko upravljanje postalo pravednije, pravičnije i ravnopravnije.

Si je rekao da su razmene i saradnja između Kine i Evrope tokom proteklih 50 godina bile obostrano korisne i doprinele uspehu obe strane.

„Industrijski i dobavljački lanci zemalja duboko su međusobno povezani. Otvorenost i saradnja donose razvojne prilike, dok razdvajanje i prekidanje lanaca snabdevanja vode ka izolaciji“, rekao je Si.

„Protekcionizam ne može rešiti probleme izazvane globalnom industrijskom restrukturiranjem, već samo pogoršava međunarodno okruženje za trgovinu“, dodao je.

Si je rekao da Kina i Evropa treba da ostanu privržene partnerstvu, da teže saradnji otvorenog uma i da obezbede da se odnosi Kine i Evrope razvijaju pravcem nezavisnosti i obostrano korisne saradnje.

Makron je istakao da su Kina i Francuska održavale bliske kontakte na visokom nivou i da su uvek imale međusobno poverenje i poštovanje jedna za drugu.

Francuska ceni svoje odnose s Kinom, čvrsto se pridržava politike jedne Kine i spremna je da nastavi produbljivanje sveobuhvatnog strateškog partnerstva Francuske i Kine, rekao je Makron.

Francuska sa zadovoljstvom posmatra dinamizam kineske ekonomije koja promoviše otvorenost i saradnju otvarajući nove prilike svetu, rekao je on, dodajući da je Francuska spremna da sarađuje s Kinom na podsticanju međusobnih investicija, jačanju saradnje u oblastima kao što su ekonomija, trgovina i obnovljivi izvori energije, kao i na produbljivanju prijateljskih kulturnih razmena.

Francuska pozdravlja veće kineske investicije u Francuskoj i obezbediće fer i nediskriminatorno poslovno okruženje, rekao je Makron.

Dodao je da je Francuska posvećena podsticanju zdravog i stabilnog razvoja odnosa Evrope i Kine i smatra da Evropa i Kina treba da se drže dijaloga i saradnje, te da Evropa treba da postigne stratešku autonomiju.

S obzirom na globalnu geopolitičku nestabilnost i izazove za multilateralni poredak, saradnja Francuske i Kine još je važnija i nezamenjiva, rekao je Makron, dodajući da se Francuska u potpunosti slaže sa stavovima predsednika Sija o reformisanju i unapređivanju globalnog upravljanja i podsticanju uravnoteženije globalne ekonomije.

Francuska je spremna da radi s Kinom na jačanju koordinacije, zajedničkom preuzimanju odgovornosti velikih zemalja, očuvanju multilateralizma i jačanju saradnje u oblastima kao što su borba protiv klimatskih promena, očuvanje biodiverziteta i upravljanje veštačkom inteligencijom, kako bi se doprinelo miru i prosperitetu u svetu, rekao je.

Dvojica šefova država razmenili su mišljenja o ukrajinskoj krizi. Si je naveo da Kina podržava sve napore koji doprinose miru i da će nastaviti da igra konstruktivnu ulogu u političkom rešavanju krize na svoj način. Rekao je da Kina podržava evropske zemlje u njihovoj ulozi u uspostavljanju uravnotežene, efikasne i održive evropske bezbednosne arhitekture, prenela je Sinhua.

Posle razgovora, dvojica šefova država zajednički su prisustvovali potpisivanju više dokumenata o saradnji u oblastima nuklearne energije, poljoprivredno-prehrambenog sektora, obrazovanja i ekologije, između ostalog.

Pre razgovora, Si i njegova supruga Peng Lijuan održali su ceremoniju dobrodošlice za Makrona i njegovu suprugu Brižit Makron u Velikoj dvorani naroda.

(Beta)

