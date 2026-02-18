Sinod SPC razrešio arhiepiskopa i mitropolita žičkog Justina

Sveti Arhijerejski Sinod Srpske Pravoslavne Crkve (SPC) na današnjoj sednici doneo je odluku o razrešenju dužnosti arhiepiskopa i mitropolita žičkog Justina do redovnog zasedanja Svetog Arhijerejskog Sabora ove godine i pokrenuo postupak za utvrđivanje njegove kanonske odgovornosti.

Sinod SPC je, kako se navodi u saopštenju, za administratora eparhije žičke, do predstojećeg zasedanja Sabora, imenovao arhiepiskopa i mitropolita niškog Arsenija.

Dodali su da su u toku redovnog postupka pregleda materijalno-finansijskog poslovanja eparhija SPC, Komisija Patrijaršijskog upravnog odbora, a potom i Komisija Sinoda, prikupile materijalne dokaze na osnovu kojih je utvrđeno da je Justin počinio „brojne kanonske i druge crkvene prestupe u upravljanju poverenom mu eparhijom žičkom“.

Utvrdili su da je Justin, kako tvrde, neovlašćeno osnovao tri privredna društva („Trifora“, „JEŽ“ i „Vinarija manastira Studenice“), prikrivao njihovo poslovanje, upisao se kao stvarni vlasnik tri privredna društva, a zatim izvršio neovlašćenu prodaju 34 crkvene nepokretnosti (stanova, poslovnih prostora i sl.) u Kraljevu i Čačku.

Sinod tvrdi da je mitropolit žički neovlašćeno i protivno važećim crkvenim propisima zaključivao sa pravnim i fizičkim licima i štetne ugovore višemilionske vrednosti, neovlašćeno vršio pozajmice u višemilionskim iznosima raznim privrednim društvima u Srbiji, izvršio „finansijske zloupotrebe nebivale u SPC, koje za sobom povlače i krivičnu odgovornost pred državnim organima“.

„Sveti Arhijerejski Sinod sa žaljenjem konstatuje da je mitropolit žički Justin u proteklom periodu, sa ciljem da izbegne crkvenu i kanonsku odgovornost, sa svojim saradnicima uporno obmanjivao javnost da je ‘politički progonjen’ zbog aktuelne društvene i političke situacije u Srbiji, što odlučno demantujemo“, navodi se u saopštenju.

Sinod je dodao da se u tom, kao i u drugim sličnim slučajevima utvrđivanja kanonske odgovornosti arhijereja SPC, „isključivo radi o unutrašnjim kanonskim i crkvenim pitanjima za koje su nadležni jedino Sveti Arhijerejski Sinod i Sveti Arhijerejski Sabor SPC“.

Mediji su u avgustu prošle godine prenosili da je SPC, između ostalog, zamerio mitropolitu žičkom Justinu što je novopazarskim studentima, koji su pešačili na protest u Novom Sadu 1. novembra, omogućio da prespavaju u manastiru Studenica.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com