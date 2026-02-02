Širenje Beograda na vodi: U halama 1, 2 i 3 Beogradskog sajma biće opera, škola i vrtić

Prostor između Mosta na Adi i Starog železničkog mosta biće urbani ambijent nove gradske četvrti „Belgrade Waterfront Marina“ u kojoj će se nalaziti opera, škola i vrtić, saopštilo je danas preduzeće Beograd na vodi.

Hala 1 Beogradskog sajma postaće centar kulturnih dešavanja, odnosno zauzeće centralno mesto operska scena, pozorište i kabare.

Istaknuto je da je da taj prostor, zamišljen kao „srce“ Belgrade Waterfront Marine, i da se nalazi u središtu zelene pešake zone.

Pod kupolom Hale 1, kako je planirano, biće izgrađene tri sale kao zasebne nove strukture, svaka sa sopstvenom akustikom.

Glavna sala postaće nova operska scena, sa najsavremenijom opremom koja ispunjava standarde za izvođenje međunarodnih muzičkih događaja, druga sala biće za manju pozorišnu i baletsku produkciju sa inovativnom tehnologijom, dok je treća namenjena kabaretskom izvođenju.

Kafići, restorani i prodavnice oblikovaće dinamičan unutrašnji trg, kružne galerije na prvom i drugom spratu nude, kako se navodi, raznovrsne sadržaje sa pogledom na spoljašnji trg i unutrašnjost kupole.

Krov kabarea osmišljen je kao savremeni food hall, prostor iznad pozorišta nudi fine dining, a veliki gradski događaji odvijaće se na krovu operske sale.

Istaknuto je da će imati dva ulaza – jedan povezan sa javnim prevozom i drugi sa trgom na obali reke.

Hale 2 i 3 Beogradskog sajma predviđene su da postanu dom škole, vrtića, savremene zdravstvene ustanove i kulturnih sadržaja, koji će biti namenjeni građanima.

Najavljeno je da će biti raspisan Javni arhitektonski konkurs za hale 2 i 3.

U saopštenju preduzeća piše da prepoznatljive hale 1, 2 i 3 ostaju čvrsto utemeljene kao zaštićeno kulturno dobro, simbol bogate istorije i tradicije Beograda.

„Kompanija Beograd na vodi ulaže u očuvanje tog javnog dobra i osigurava da prostor ostane dostupan svim građanima, istovremeno donoseći savremene sadržaje i iskustva koja obogaćuju kulturni, umetnički i društveni život grada“, piše u saopštenju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com