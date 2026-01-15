Širi se strah i bes u Mineapolisu posle još jednog ranjavanja koje je izvršio savezni agent

Savezni agent pucao je i ranio čoveka u nogu u američkom gradu Mineapolisu pošto je bio napadnut, a to je dodatno pojačalo osećanje straha i besa koje se širi gradom nedelju dana pošto je imigracioni agent pucnjem ubio ženu.Ulice Mineapolisa bile su prepune dima sinoć na mestu najnovijeg incidenta a pripadnici savezne policije sa gas-maskama i šlemovima ispaljvali su suzavac u malu grupu ljudi dok su demontranti bacali kamenje i ispaljivali pirotehniku.

Šef policije Mineapolisa Brajan O’Hara rekao je na konferenciji za novinare da je okupljanje bilo nezakonito i poručio ljudima da moraju da se raziđu. Situacija se kasnije smirila na tom mestu i do rano jutros tamo je bilo manje demonstsranata i policije.

Takve scene protesta postale su uobičajene na ulicama Mineapolisa od kada je savezni agent ubio 37-godišnju Rene Gud 7. januara usred masovne antiimigracione akcije u kojoj su hiljade saveznih agenata poslati u Mineapolisi i Sent Pol, dva susedna grada u amerilkoj saveznoj državi Minesoti.

Savezni agenti izvlačili su ljude iz vozila i domova i bili suočeni sa ljutitim posmatračima koji su tražili da se oni spakuju i odu.

Gradonačelnik Mineapolisa Džejkob Frej opisao je situaciju kao „neodrživu“.

„Naš grad je trenutno stavljen u nemoguću situaciju a istovremeno pokušavamo da nađemo način da idemo dalje i držimo ljude bezbednim da zaštitimo naše komšije da održimo red“, rekao je on.

Frej je opisao savezne sange Službe za imigracije i carine, poznate po skraćenici Ajs (ICE), koje su pet puta brojnije od 600 gradskih policajaca, a koje su po njegovim rečima „zauzele“ grad, zastrašujući građane, od kojih neki traže od policije da se bori protiv saveznih agenata.

Istovremeno policija je i dalje odgovorna za svakodnevni rad održavanja javnog reda, dodao je Frej.

Ministarstvo domaće bezbednosti saopštilo je da je od početka decembra uhapšeno više od 2.000 ljudi u toj američkoj saveznoj državi i obećava da se neće povući.

U saopštenju u kome se opisuju događaji koji su doveli do sinoćnje pucnjave ministarstvo je saopštilo da su savezni agenti pokušali da zaustave osobu iz Venecuele koja je bila ilegalno u SAD, ta osoba se udaljila vozilom i udarila u parkirani automobil pre nego što je nastavila bekstvo peške.

Kada su agenti stigli do te osobe, navodi se u saopštenju, još dve osobe su izašle iz obližnjeg stana i svi troje su počeli da napadaju agenta. On je strahujući za svoj život ispalio odbrambeni metak, dodalo je Ministarstvo.

Dve osobe koje su izašle iz stana su privedene, takođe je saopšteno.

Šef policije O’Hara rekao je da je čovek zadobio povrede koje nisu opasne po život i da se nalazi u bolnici. O’Harin izveštaj o tome šta se desilo se u velikoj meri poklopio sa onim što je saopštilo Ministsarstvo domaće bezbednosti.

Taj okršaj se dogodio oko sedam kilometara severno od mesta gde je ubijena Rene Gud.

Tenzije oko primene antiimigracionih mera povećane su u SAD posle slučaja kada je savezni agent upucao i ubio 37-ogodišnju Rene Nikol Gud 7. januara.

Njena smrt izazvala je napete proteste u Mienapolisu koji su se takođe proširili na brojne druge američke gradove.

Gradski zvaničnici Mineapolisa su na mreži Iks napisali da razumeju bes ljudi ali da poozivaju javnost da bude smirena. Takođe su saopštili da ponovo traže od saveznih antiimigracionih agenata da odmah napute grad i tu saveznu državu.

Oko 3.000 agenata ICE raspoređeni su u saveznoj državi Minesoti poslednjih nedelja, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

(Beta)

