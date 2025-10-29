Sirija priznala nezavisnost Kosova

Predsednica Kosova Vjosa Osmani saopštila je danas da je Arapska Republika Sirija priznala Kosovo, čime je postala 120. država koja je to uradila.

„Uz podršku Njegovog kraljevskog visočanstva, prestolonaslednika Kraljevine Saudijske Arabije Muhameda bin Salmana Al Sauda danas smo u Rijadu postigli sporazum putem kojeg Arapska Republika Sirija priznaje Republiku Kosovo. Zahvaljujem predsedniku Al Šarau na odluci o priznanju Kosova, kao i na njegovoj podršci našem narodu“, napisala je Osmani na Fejsbuku.

Dodala je da su narod Kosova i Sirije mnogo patili i žrtvovali se da bi dostigli slobodu.

„Zato ovo međusobno priznanje danas nije samo priznanje državnog suvereniteta, već i priznanje žrtve mnogih generacija koje su se borile da žive slobodno“, napisala je Osmani i dodala „Naša republika ide napred i ništa ne može da je zaustavi“.

(Beta)

