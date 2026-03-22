Sirijci protestuju zbog novog ograničenja prodaje alkoholnih pića

Mase Sirijaca su danas u Damasku protestovale zbog napora vlasti da ograniči prodaju i potrošnju alkoholnih pića.

To odražava rastuću zabrinutost u tom kosmopolitskom glavnom gradu da bi nova islamistička vlada Sirije mogla da ugrozi dugogodišnje sekularne slobode.

Stotine stanovnika, pripadnici raznih verskih sekti, slile su se na travnati trg u Bab Tumi, hrišćanskom naselju u Damasku, skandirajući „Sirijci su jedinstveni!“ s pozivima na transparentima da Vlada zaštiti lične slobode i verske manjine.

„Ovde se ne radi o tome da li želimo da pijemo alkohol, već o ličnoj slobodi“, rekao je Isa Kazah, 45-godišnji vajar koji se pridružio protestu duž srednjovekovnih kamenih ulica u blizini Starog grada Damaska. „Došli smo ovde da branimo ideju“, rekao je on.

Teško naoružane snage bezbednosti okružile su demonstrante, ali sve prošlo bez sukoba.

Ove nedelje je guverner Damaska izdao dekret kojim se zabranjuje „nuđenje alkoholnih pića svih vrsta u restoranima i noćnim klubovima“. U roku od tri meseca restorani moraju da se odreknu vinskih lista, a vlasnici barova i klubova moraju da svoje licence zamene dozvolama za kafee.

Ta odluka, za koju vlasti kažu da je doneta „na zahtev lokalne zajednice“, došla je u vreme kada se privremena vlada bivšeg islamističkog pobunjenika, a sada predsednika Ahmeda el Šara, suočava sa sve većim pritiskom tvrdokornih pristalica da nametne konzervativnije verske vrednosti. El Šara se nije izjasnio o debati o alkoholnom piću.

Više od godinu dana pošto je njegov pokret svrgnuo bivšeg predsednika Bašara Asada, Sirija se i dalje oporavlja od 14 godina građanskog rata i pet decenija diktature dok se bori da definiše budućnost.

Kao član alavitske verske manjine, Asad je zastupao sekularnu ideologiju da bi zadržao podršku drugih manjina u većinski sunitskoj zemlji. Pod njegovom porodičnom dinastijom, Sirijci su imali malo građanskih ili političkih sloboda. Ali mogli su da piju alkoholna pića, zabavljaju se u noćnim klubovima i oblače se kako im se prohte.

El Šara se, pošto je imenovan za privremenog predsednika, zakleo da će ujediniti zemlju i poštovati pluralizam. Do sada je bio oprezan prema nametanju društvenih ograničenja. Pa ipak, mnoge verske i etničke grupe u Siriji se ne osećaju lagodno.

U sektaškim napadima provladinih sunitskih boraca su prošle godine ubijene stotine Alavita i Druza.

Demonstranti su u nedelju rekli da se plaše da bi najnovija ograničenja alkoholnih pića mogla da podstaknu te tenzije, jer dekret dozvoljava prodaju pića u tri pretežno hrišćanska naselja.

Ipak, lokali u Bab Tumi, el Kasi i Bab Šarkiju ne mogu da sami služe alkohol, a prodavnice u te tri oblasti mogu da prodaju alkohol samo u posebno zapečaćenim bocama. Prodavci takođe moraju da se drže na udaljenosti od najmanje 75 metara od džamija i škola i 20 metara od policijskih stanica i vladinih kancelarija.

Neki su rekli da tim izdvajanjem vlasti indirektno optužuju hrišćane za ono što dekret opisuje kao „kršenje javnog morala“. Iako islamski zakon zabranjuje konzumiranje alkoholnih pića, Damask je pun sekularnih muslimana.

„Kako naši krajevi krše javni bonton? Podela koju ovo stvara je nepravedna i neodgovorna“, rekao je na skupu Favaz Bahaudin Havdža, advokat, hrišćanin. „Naš skup je pravo lice Damaska. Jedina zastava koju podižemo je zastava Sirije“, dodao je on.

Kako su se kritike razbuktavale pre protesta, vlasti Damaska su u subotu uveče izdale saopštenje u kojem se izvinjavaju hrišćanskom stanovništvu „zbog nesporazuma ili pogrešnog tumačenja odluke“ i objašnjavaju da će hoteli biti pošteđeni ograničenja prodaje alkoholnih pića.

„Ova odluka ne ometa lične slobode građana“, ocenjeno je u saopštenju. „Regulacija prodaje alkohola postoji u svim zemljama, sa razlikama u načinu na koji se primenjuje i sprovodi“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com