Sirijska paravojna jedinica SDF postigla sporazum s Vladom o prekidu vatre i reintegraciji u vojsku

Prema sporazumu, kako su saopštile SDF, snage bezbednosti povezane sa sirijskim Ministarstvom unutrašnjih poslova ušle bi u gradove el Hasak i Kamišli, uporišta kurdskih pobunjenika, u koje im je ranije bio zabranjen ulazak, nakon čega bi počeo proces integracije militanata i vladine vojske.
To bi uključivalo formiranje nove vojne brigade koja bi se sastojala od tri brigade iz SDF, pored formiranja jedinice boraca SDF u okviru vladinih odreda u provinciji Alepo.
Lokalne institucije u kurdskoj vladi severoistočne Sirije bile bi integrisane u državne institucije.
Sporazum takođe uključuje „građanska i prava na obrazovanje kurdskog naroda i garantovanje povratka raseljenih u njihova područja“.
„Sporazum ima za cilj ujedinjenje sirijskih teritorija i postizanje procesa pune integracije u regionu unapređenjem saradnje zainteresovanih strana i objedinjavanjem napora za obnovu zemlje“, navodi se u saopštenju.
SDF su izgubile većinu svoje teritorije na severoistoku Sirije u vladinoj ofanzivi nakon intenzivnih sukoba koji su izbili u Alepu 6. januara, nakon višemesečnih neuspešnih pregovora o sprovođenju sporazuma o integraciji.
(Beta)
