Širom SAD demonstracije protiv Trampove vlasti

Danas se u Vašingtonu i drugim gradovima širom Sjedinjenih Američkih Država održavaju demonstracije protiv vlasti predsednika Donalda Trampa, pod sloganom „Bez kraljeva“, koji Trampova Republikanska čita kao „Mrzite Ameriku“.

Demonstranti su ispunili mesta poput trga Tajms skver u Njujorku, istorijskog parka Boston Komon u Bostonu, Grant parka u Čikagu, Vašingtona, i stotine drugih manjih javnih prostora.

Okupljeni nose transparente poput „Ništa nije veći patriotizam od protesta“ i „Otpor fašizmu“, a na mnogim mestima protest je više ličio na uličnu zabavu.

Na protestima u Portlendu u državi Oregon ima orkestara, a demonstranti nose transparent sa preambulom Ustava SAD koji okupljeni mogu da potpišu. Neki demonstranti su došli u kostimima žaba.

Ovo su treći masovni protesti od Trampovog povratka u Belu kuću, i dešavaju se dok traje obustave rada vlade, koja ne samo da je zatkočila federalne programe i službe, već i testira osnovnu ravnotežu moći u državi.

Predsednik Tramp provodi vikend u svojoj kući u Mar-a-Lagu na Floridi.

„Kažu da me nazivaju kraljem. Ja nisam kralj“, rekao je Tramp juče u intervjuu na televiziji Foks njuz.

U velikim i malim gradovima širom SAD za danas je planirano više od 2.600 skupova, koje organizuju stotine koalicija raznih organizacija.

„Veliki skupovi poput ovog daju samopouzdanje ljudima koji su sedeli po strani, ali su sada spremni da progovore“, rekao je senator demokrata Kris Marfi agenciji Asošiejted pres, tokom protesta u Vašingtonu.

„Tramp zaista misli da je kralj, i misli da može da se ponaša korumpiranije kada je vlada blokirana. Ali ne može“, rekao je Marfi.

Istaknuti političari, poput demokratskog senatora Čaka Šumera i nezavisnog senatora Bernija Sandersa, pridružili su protestima koje organizatori vide kao protivotrov Trampovim akcijama, od suzbijanja slobode govora od strane administracije do vojnih imigracionih racija.

Republikanci su pokušali da proteste predstave kao nešto radikalno, i kao glavni razlog za obustavu rada vlade, koja traje 18 dana.

Mnoge američke demokrate zatvaranje vlade video kao način da se suprotstave Trampu.

Od Bele kuće do Kapitol Hila, lideri republikanaca su demonstrante nazvali „komunistima“ i „marksistima“. Kažu da su demokratski lideri, uključujući Šumera, dužni ekstremnoj levici i spremni da drže vladu zatvorenom kako bi je umirili.

(Beta)

