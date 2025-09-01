Širom Srbije 16-minutnim skupovima u tišini obeleženo 10 meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu

Studenti i građani su 16-minutnim blokadama saobraćajnica u više gradova Srbije obeležili 10 meseci od pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu.

U 11.52 – koliko je bilo sati kada je 1. novembra prošle godine pala nadstrešnica, blokade u tišini su organizovane u Beogradu u Bulevaru kralja Aleksandra, u Novom Sadu na raskrsnici kod zgrade Železničke stanice, u Nišu i Kraljevu.

Pri padu nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu, poginulo je 16 osoba, a jedna je teško povređena.

Građani i studenti u Novom Sadu obeležili 10 meseci od nesreće na Železničkoj stanici

Na poziv Zborova građana danas je 16-minutnim blokadama saobraćajnica u Novom Sadu obeleženo 10 meseci od pada nadstrešnice Železničke stanice 1. novembra prošle godine pri čemu je poginulo 16 osoba, a jedna je teško povređena.

Od 11.52 do 12.08 bila je blokirana raskrsnica Bulevara oslobođenja i Bulevara Jaše Tomića ispred i dalje zatvorene zgrade Železničke stanice.

Studenti i drugi građani su na 16 minuta blokirali i raskrsnicu Bulevara Cara Lazara i Stražilovske, na ulazu u kampus Univerziteta u Novom Sadu.

Tu su došli iz oklonine obližnjeg Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, gde od jutros traje blokada zgrade policijskim kordonom.

Okupljeni su nosili transparente s natpisima „11:52, Novi Sad poslednja stanica! Ne smemo oprostiti krivcima“, „Da se ne ponovi“, „Odgovaraćete svi“.

Pojedini su nosili i cveće i transparente s iscrtanim krvavama šakama koje su simbol protesta.

Nakon pomena, kao i svakog prethodnog meseca, nije bilo govora građanima koji su se razišli.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com