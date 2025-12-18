Skinut veliki reklamni pano Vojske Srbije sa zgrade Generalštaba

Veliki reklamni pano Ministarstva odbrane, koji je se nalazio celom dužinom jedne od bombardovanih zgrada Generalštaba u centru Beograda, uklonjen je danas pošto je to najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Na panou su uglavnom bili sadržaji u vezi sa promocijom Vojske Srbije.

Vučić je u utorak rekao za RTS da transparent nije godinama stojao kao simbol ponosa, već kao maska.

„Ovde nemate potpunu sliku, zato što smo mi krili do sada koliko je srušena zgrada Generalštaba. Sad će biti otkriven i taj drugi deo tamo prema Ministarstvu odbrane, da ljudi vide kako to jezivo izgleda“ posle NATO bombardovanja 1999. godine, rekao je Vučić koji se zalagao da se sruše oštećene zgrade i umesto njih sazida nešto novo.

(Beta)

