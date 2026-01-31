Skočila prodaja naočara za sunce koje nosi francuski predsednik

Od kada se francuski predsednik Emmanuel Makron (Emmanuel Macron) pojavio u javnosti sa naočarima za sunce, skočila je prodaja tih naočara i čak se nalaze na spisku onlajn prodavnice Jelisejske palate, preneli su francuski mediji.

„Novitet. Naočari za sunce – Pacific S01-EliseeX – Kuća Anri Žilijen (Henri Julien). Plava stakla sa srebrnim okvirom – cena 659 evra“, preneli su mediji stavku sa spiska sajta Jelisejske palate.

Makron koji je nosio te naočare na nedavnom Međunarodnom ekonomskom forumu u Davosu, delovao je kao da je to gest kojim se protivi politici američkog predsednika Donalda Trampa (Trump).

Francuski predsednik se kasnije i u svojoj zemlji pojavljivao u tim naočarima, što je izazvalo razne spekulacije ali i šale na društvenim mrežama da Makron hoće da izgleda kao glumac Tom Kruz (Cruise) u filmu „Top Gun“. Ipak je na kraju navedeno da Makron ima neku beningnu očnu infekciju i da su mu naočare preporučene.

Vlasnik brenda Žilijen rekao je da je zatečen skokom prodaje tih naočara, a interesovanje za njih je počelo odmah posle prvog Makronovog pojavljivanja u njima u Davosu.

Više od 500 para je prodato onlajn, dok je kompanija visokog kvaliteta ranije proizvodila samo 1.000 pari godišnje, uključujući 200 modela Pacific S01, u svojim diskretnim radionicama na jugoistoku Francuske.

Makron je naručio dva para tih naočare 2024. godine, jedan par za sebe i jedan kao „poklon jednom ministru tokom samita G20“, navode mediji.

Model, delimično izrađen zlatnim koncem, zahteva 279 radnji, gotovo četiri meseca rada i značajno stručno znanje.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com