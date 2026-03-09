Škoda i firma Mind Group potpisale memorandum o saradnji

Češka kompanija "Škoda Transportation", i srpska firma "Mind Park", potpisali su u Beogradu memorandum o razumevanju dve kompanije.

Ovaj memorandum „ističe nameru da se proizvodnja železničkih vozila lokalizuje u MIND Parku u Srbiji u saradnji sa MIND Grupom u Kragujevcu“.

Olesea Laki, potpredsednica Škode za jugoistočnu Evropu, ocenila je da su „poverenje i tehnička ekspertiza najbolji način“ za predstavljanje Škode u Srbiji.

„Verujem da su saradnja, poverenje i tehnička ekspertiza najbolji način kako da se predstavimo srpskom tržištu. Želim nam mnogo sreće i dobar početak saradnje“, izjavila je Olesea Laki, potpredsednica Škoda Grupe za jugoistočnu Evropu.

Generalni direktor firme Mind Park Darko Đorić, izjavio je da saradnja sa Škodom predstavlja „stratešku priliku“.

„Saradnja sa Škodom predstavlja stratešku priliku za nas. Zajedno stvaramo temelje za proizvodnju modernih

železničkih vozila u Srbiji i jačamo poziciju naše zemlje u naprednoj industrijskoj proizvodnji“ izjavio je Đorić.

Memorandum o saradnji potpisan je u ambasadi Češke u Beogradu, a potpisivanju je prisustvovao i zamenik ambasadora Petr Šmejkal.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com