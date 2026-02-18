SKOJ skupom u Beogradu podržao narod i rukovodstvo Kube, prikupljena pomoć

Savez komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) organizovao je večeras u Beogradu "skup solidarnosti sa kubanskim narodom i njegovim rukovodstvom" koji "brane socijalizam i nezavisnost" od višedecenijske blokade koju SAD sprovode sa ciljem političkog i ekonomskog pritiska na Kubu.

Na skupu je prikupljana humanitarna pomoć za kubanski narod, a na fotografijama koje je prosledio SKOJ, vidi se da je prisustvovalo nekoliko desetina građana.

U saopštenju piše da je ambasador Kube Pavel Orencio Diaa Ernandes poručio da Kuba nije sama „i da neće pokleknuti pred imperijalističkim pritiscima“.

Na skupu su bili i predstavnici ambasada Palestine i Venecuele u Srbiji.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com