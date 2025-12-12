SKOJ traži da Srbija bojkotuje Evroviziju zbog učešća Izraela

Savez komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) pozvao je predstavnike Srbije da bojkotuju ovogodišnju Evroviziju zbog učestovanja Izraela, odnosno kako bi se pokazala solidarnost sa palestinskim narodom Gaze.

„Brojne zemlje su već povukle svoje predstavnike, i Srbija bi trebalo da se pridruži ovom pravičnom gestu. Na taj način izvođači iz Srbije bi pokazali solidarnost sa palestinskim narodom i jasno osudili cionističke zločine. Važno je da umetnici iz Srbije imaju svest o potrebi za zaustavljanjem holokausta u Gazi, za koju je odgovoran cionistički režim u Izraelu“, navodi se u saopštenju SKOJ-a.

Ta organizacija je ocenila da između zločina nad Palestincima u Gazi i Holokausta postoje „šokantne paralele“ i da prinudno izgladnjivanje i sistematsko nasilje podsećaju na nacističke zločine od pre više od 80 godina.

„SKOJ smatra da ovogodišnja Evrovizija treba biti bojkotovana. Ukoliko predstavnici Srbije ne odluče da se pridruže bojkotu, naša organizacija će organizovati protest tokom Beovizije i pozivati javnost na bojkot manifestacije, kao i na bojkot učesnika koji prihvate učestovanje“, dodaje se u saopštenju.

(Beta)

