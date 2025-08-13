Skopljanac kamenjem gađao policijski helikopter za gašenje požara

Skopska policija uhapsila je 55-godišnjeg Skopljanca jer je ugrozio bezbednost policijskog helikoptera dok se punio vodom za gašenje požara, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije.

Kako se navodi u saopštenju, juče u 18.55, policijski službenici policijske stanice u skopskom naselju Karpoš uhapsili su I.A. (55) iz Skoplja zbog sumnje da je počinio krivično delo iz člana 303. Krivičnog zakonika (ugrožavanje bezbednosti vazdušnog saobraćaja).

Precizira se da su, 6. avgusta oko 18:00 časova, dok se policijski helikopter približavao mestu gde se reka Lepenec uliva u reku Vardar, kako bi napunio vodom za gašenje požara u oblasti Blace, piloti primetili osobu koja je ušla u plitki deo korita reke Vardar i mahala rukama, nakon čega su ih prisutni na licu mesta obavestili da ta osoba baca kamenje na helikopter „Bel 4122.

„Zbog toga su piloti bili primorani da promene mesto punjenja vodom, jer su dovedeni u izuzetnu bezbednosnu opasnost prilikom obavljanja zadataka za potrebe države i građana“, piše u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova Severne Makedonije.

Ističe se se da je nakon preduzetih mera i aktivnosti, I.A. je pronađen i lišen slobode, a nakon dokumentovanja događaja, protiv njega će biti podneta odgovarajuća krivična prijava (facebook.com/photo/?fbid=1064424332534760&set=a.231255619184973&locale=mk_MK).

(Beta)

