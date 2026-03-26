Skoplje: RCC otvorio konferenciju o visokom obrazovanju

Savet za regionalnu saradnju (RCC), Svetska banka i Ministarstvo obrazovanja i nauke Severne Makedonije otvorili su danas u Skoplju regionalnu konferenciju o internacionalizaciji visokog obrazovanja na Zapadnom Balkanu i Jugoistočnoj Evropi.

U vreme kada se obrazovni sistemi brzo menjaju pod uticajem digitalizacije i globalne konkurencije, regionalna saradnja postaje glavna snaga za obezbeđivanje kvaliteta i relevantnosti, navodi se u saopštenju RCC.

Na skupu pod nazivom „Mostovi budućnosti: Internacionalizacija visokog obrazovanja na Zapadnom Balkanu i Jugoistočnoj Evropi“ okupili su se ministri obrazovanja i visoki zvaničnici iz regiona, kreatori politika, čelnici univerziteta, tela za osiguranje kvaliteta, predstavnici industrije i međunarodni stručnjaci kako bi razgovarali o provođenju zajedničke agende i jačanju sistema visokog obrazovanja kroz internacionalizaciju.

Konferenciju su otvorili ministarka obrazovanja i nauke Severne Makedonije Vesna Janevska, generalni sekretar Veća za regionalnu saradnju Amer Kapetanović i deirektorka Svetske banke za Zapadni Balkan Šiaoćing Ju.

„Održavanjem ove konferencije pod svojim pokroviteljstvom, vlada Severne Makedonije naglašava važnost regionalne saradnje i propratnih praktičnih aktivnosti. Naš je cilj da sa dijaloga pređemo na provođenje zajedničke regionalne mape puta kojom se promovira izvrsnost, povećava kvalitet i pruža više mogućnosti studentima, istraživačima i univerzitetima“, rekla je Janevska.

S napretkom regiona na putu integracije u Evropsku uniju (EU), internacionalizacija visokog obrazovanja sve više postaje zajednička regionalna agenda. Naslanjajući se na napredak ostvaren u okviru Zajedničkog regionalnog tržišta, uključujući sporazume kojima se omogućava mobilnost studenata i uzajamno priznavanje profesionalnih kvalifikacija te se smanjuju prepreke kretanju, konferencija se bavi načinima na koje se saradnjom između univerziteta, industrije i kreatora politika može dodatno povećati kvalitet, relevantnost i uticaj visokog obrazovanja.

Kapetanović je izjavio da je regionalna saradnja „jedini način da obrazovni sistemi budu spremni za budućnost.

„U svetu u kome se informacije trenutno kreću, obrazovni sistemi se moraju postarati da znanje zadrži svoju vrednost. To za Zapadni Balkan znači jačanje mobilnosti, poboljšanje kvaliteta i bolje povezivanje sistema kako mogućnosti za mlade ljude ne bi bile ograničene. Naš region je već poduzeo važne korake da se smanje prepreke i omogući studentima i profesionalcima da se slobodnije kreću, uče i rade. Naredni korak je usklađivanje naših sistema, njihova uzajamna uporedivost i pružanje stvarnih mogućnosti širom regiona. Regionalna saradnja nije opcija. To je jedini način da naši obrazovni sistemi budu spremni za budućnost“, rekao je Kapetanović.

Program konferencije obuhvata okrugli sto na kojem će se ministri baviti temama globalne konkurentnosti i usklađenosti sa Evropskom unijom, panele na kojima će se govoriti o mobilnosti, inovacijama i industrijskim partnerstvima, osiguranju kvaliteta, upravljanju i finansiranju, kao i tematske radne sesije na kojima će biti reči o prioritetima politika i njihovom provođenju.

Ove sesije obuhvataju oblasti kao što su upravljanje i sistemi osiguranja kvaliteta, partnerstva između univerziteta i industrije, mobilnost mladih i kretanje visokokvalifikovane radne snage.

„Internacionalizacija omogućava regionu da sarađuje, a ne da se takmiči. Ovom konferencijom pokazuje se prednost regionalnog pristupa razvoju i reformi visokog obrazovanja, u okviru kojeg univerziteti i industrija sarađuju i izvan svojih granica i zajednički razvijaju veštine, inovacije i stvaraju mogućnosti za otvaranje novih radnih mesta kao i razvoj radne snage što niti jedna institucija ili sistem ne mogu samostalno ostvariti“, rekla je Šiaoćing Ju .

Konferencija će poslužiti kao osnova za pripremu nacrta prioriteta politika i mape puta o internacionalizaciji visokog obrazovanja na Zapadnom Balkanu i Jugoistočnoj Evropi.

U mapi puta će se objediniti dobre prakse i prioritetne aktivnosti utvrđene tokom konferencije kao i smernice za koordiniranu regionalnu saradnju.

(Beta)

