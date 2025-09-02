Skup evropskih psihoanalitičara 13. septembra u Beogradu

Skup renomiranih psihoanalitičara iz pet evropskih zemalja biće održan 13. septembra u prostorijama Srpskog lekarskog društva (SLD) u Beogradu, u okviru jednodnevnog septembarskog simpozijuma SLD Sekcije za psihoterapiju.

Učesnici su gosti međunarodno priznate analitičarke Jasminke Šuljagić, povodom nedavno objavljene knjige Dinamika psihoanalitičkih institucija: nasleđe, transformacije i nastajanje (Dynamics of Psychoanalytic Institutions. Legacy, Transformation and Becoming, Routledge, 2025) čiji je ona urednik i koautor.

Na skupu kojim se obeležava i desetogodišnjica Foruma za institucionalna pitanja Evropske psihoanalitičke federacije, čiji je osnivač i predsedavajuća Jasminka Šuljagić, biće reči o nasleđu i poreklu, autoritetu i identifikacijama, grupnoj psihologiji i pitanjima edukacije, o traumatskom riziku i mogućnostima prorade i transformacije.

Govornici su: Bernar Šerve (Bernard Chervet) – Parisko psihoanalitičko društvo, Mađorino Đenta (Maggiorino Genta) – Švajcarsko psihoanalitičko društvo, Filip Stoukou (Philip Stokoe) – Englesko psihoanalitičko društvo, Gabor Sioni (Gábor Szőnyi) – Mađarsko psihoanalitičko društvo, Jasminka Šuljagić – Psihoanalitičko društvo Srbije i Franciska Ilander (Franziska Ylander) – Švedsko psihoanalitičko društvo.

Moderator izlaganja biće trening grupni analitičar i osnivač Škole za integrativnu grupnu analizu Marina Mojović.

Skup počinje 13. septembra u 9.00, a akreditovan je sa 6 KME poena. Sva izlaganja biće prevedena.

Link za prijavu ovde.

