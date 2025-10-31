Skup o bezbenosti novinara: Najgore dve godina još od vremena kad je Vučić bio ministar inormisanja

Bezbednost novinara je dramatično ugrožena, na izveštavanje sa protesta idu opremljenikao za ratište, iz postupanja vlasti može se samo zaključiti da će pojačati represiju, rečeno je na skupu „Nekažnjivost je zločin – sprečimo ga“, povodom Međunarodnog dana borbe protiv nekažnjivosti zločina nad novinarima.

„Ove dve godine su najgore još od 1998. i zloglasnog Zakona o informisanju kojim su medij drakonski kažnjavani, gašeni, u to vreme ubijen je novinar Slavko Ćuruvija. Tada je ministar informisanja bio sadašnji predsednik države Aleksandar Vučić“, rekao je Veran Matić, predsednik Upravnog odbora Asocijacije nezvisnih elektronskim medija (ANEM) koja je s Misijom OEBS u Srbiji organizovala današnji skup.

On je naveo da se beleži najveći broj napada na medije, da su mediji koji objektivno izveštavaju pod velikim su pritiskom vlasti, gase, pokušava se sa promenom njihove uređivačke politike i preti da Srbija ostane sa izuzetno malim brojem profesionalnih medija.

Upozio je da se nameće „nova nenormalnost“ u kojoj „vodeći državni političari govorom mržnje podstiću nasilje, dok parapolicijske snage napadaju novinare u prisustvu policije koja te snage obezeđuje“.

Advokatica Kruna Savović je ukazala da su najugroženiji fotoreporteri jer su u prilici da snime „kršenje zakona i pre svega slučajeve policijske brutalnosti“.

Kako je upozorila, od nekadšnje ugroženosti novinara pretnjama s interneta napadi se se preselili na ulice, uz „učešće policije u sprečavanje novinara da izveštavaju“.

Predstavnik OEBS za slobodu medije Jan Bratu je slobodu medija i bezbednost novinara uporedio s kanarincem u rudniku gde ako ta ptica ugine zbog gušenja to je znak za opasnost i vreme da se pobegne.

„Kada se ućutkuju novinari gubi se javna rasprava, raste korupcije, gubi poverenje u institucije. Napadima prethode kampanje i često upozoravam političare koliko reči mogu biti opasne“, objasni je Bratu.

Istakao je da je „sloboda medija premisa demokratije i ko napada nezavisnost medija, ne veruje u demokratiju“, kazao je on navodeći da je napad na jednog novinara napad na sve novinare.

Ambasador Evropske unije (EU) u Srbiji Andreas fon Bekerat je naglasio je da je sloboda medija temeljna vrednost za EU i važan deo evrointegracije čemu Srbija teži.

„Nekažnjeni napadi na novinare znače da će se to nastaviti, prostor za slobodu medija sa smanjuje, javnosti se uskraćuje pravo da bude informisana. Kada se novinaru ućutkuju, javnost gubi glas“, upozorio je Bekerat.

(Beta)

