Skup podrške prosvetnim radnicima u Beogradu, blokiran kružni tok kod Ušća

Studenti, građani i prosvetni radnici blokirali su danas oko 16 časova saobraćaj u kružnom toku Ušće kod Brankovog mosta u Beogradu, u okviru skupa podrške prosvetnim radnicima „Snaga kolektiva, sloboda izbora“.

Na Brankovom mostu u smeru na Novom Beogradu se pravi gužva automobila, dok u smeru ka gradu prolaze pojedini automobili.

Tokom protesta, oko 16.44 planirano je 16 minuta tišine za 16 poginulih u padu nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu, nakon čega će uslediti govori i aktivnosti u organizaciji prosvetnih radnika i zborova građana.

Portal N1 prenosi da je prema podacima nekoliko organizacija, najmanje stotinu nastavnika i profesora dobilo otkaze, odnosno nisu im produženi ugovori, od početka školske godine.

Današnji skup podrške prosvetnim radnicima trebalo bi da traje do 19 časova, prenosi taj portal.

(Beta)

