Skup roditelja Pete gimnazije ispred Ministarstva prosvete zbog neispunjenja zahteva đaka te škole

Ispred zgrade ministarstva prosvete okupilo se nekoliko desetina roditelja đaka te škole, koji su članovi neformalne grupe – Zbor roditelja Pete gimnazije, a đaci nisu prisustvovali tom okupljanju, javlja reporterka Bete.

Kako su ranije naveli u objavi na društvenoj mreži Instagram, predviđeno je da skup traje do 14 časova, a u 11.52 biće održano 16 minuta tišine za stradale u padu nadstrešnice prošle godine u Novom Sadu.

Đaci Pete beogradske gimnazije zatražili su smenu v.d. direktora Danke Nešović, postavljanje na to mesto predstavnika nastavnika kojeg izabere kolektiv te škole i zvaničan odgovor ministarstva prosvete.

Majka učenika Pete Beogradske gimnazije Dragana Stanišić kazala je da je razgovor sa v.d. direktorkom Dankom Nešović „nemoguć“ i da je osnovni uslov njena ostavka.

„Mi smo se ovde okupili da pokušamo da nas neko konačno vidi i čuje, možda i pozove na neki razgovor unutra jer i roditelji i deca su u poziciji koja postaje bezizlazna“, kazala je Stanišić uoči skupa.

Dodala je da nikada nisu dobili odgovor Ministarstva prosvete na njihove zahteve i ocenila da ministarstvo neće ni ovaj put izaći u susret.

„Sve što je pokušano od strane Zbora roditelja i od formiranog Saveta roditelja ostalo je zatvoreno bez ikakvog odgovora, mi smo istitucijama pisali u mnogo navrata, tu su bile i krivične prijave“, navela je ona.

Kazala je da im je zabranjeno da uđu u školu i da ne mogu da razgovaraju ni sa razrednim starešinom.

„Sve odgovore (na zahteve) koje smo uputili v.d direktorki, koje smo uputili ministru (prosvete Dejanu Vuku Stankoviću) nažalost dobijamo na televizijama i medijima gde se oni nama obraćaju ali u konotacijama targetiranja i pretnji, što nije u redu“, izjavila je Stanišić.

