Skup solidarnosti sa novosadskim studentima na Novom Beogradu

Nekoliko stotina građana se okupilo večeras na kružnom toku kod opštine Novi Beograd, na poziv studenata koji su zaytražili da građani pruže podršku pruže podršku studentima Folozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Skup protiče mirno, kako javlja reporter Bete, uz povremenu buku iz pištaljki gradjana.

U reonu skupa nalazi se samo saobraćajna policija.

Dekan filozofskog fakulteta u Novom Sadu je, sa još nekoliko osoba, pre dva dana ušao na fakultet, promenio brave i isterao studente iz njega, ne dopuštajuči im da ponesu privatne stvari.

Nakon toga je pozvao policiju čiji su pripadnici ušli u zgradu fakulteta, dok pred zgradom kordon interventne policije sa opremom za razbijanje demonstracija sprečava građane i studente da priđu a nedaleko odatle se nalaze pripadnici žandarmerije.

(Beta)

