Skupovi podrške profesorki Kleut u Beogradu, Nišu, Kragujevcu

Nekoliko stotina ljudi okupilo se ispred Doma Narodne skupštine u centru Beograda, na koji su pozvali beogradski zborovi, zbog policijske intervencije koja je iz zgrade novosadskog Filozofskog fakulteta silom potisnula studente i nastavnike u protestu, zbog otkaza profesorki Kleut.

Kako navodi reporterka N1, kordon je postavljen ispred Pionirskog parka i tamošnjeg nehigijenskog šatorskog naselja, popularnog „ćacilenda“, kao i kod stepeništa Skupštine.

Kolovoz je blokiran, a okupljeni uzvikuju „pumpaj“.

Nišlije protestovale zbog upada policije na Filozofski fakultet u Novom Sadu

Studenti i građani Niša organizovali su večeras protestni skup zbog upada policije u zgradu Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Protest je počeo u 19 časova okupljanjem na raskrsnici ispred zgrade Osnovnog suda, a potom je organizovana protestna šetnja do zgrade Policijske uprave u Nišu.

Ispred zgrade Policijske uprave učesnici protesta skandirali su „Koalicija: ćaci i policija“.

Pojedini građani pitali su dežurne policajce zbog čega „ne bace značke i prestanu da se brukaju“, „zašto nisu upali u ćacilend kao što upadaju na fakultete“ i „zašto biju studente kada su oni budućnost ove zemlje“.

Profesorka i bivša dekanka Filozofskog fakulteta u Nišu Natalija Jovanović kazala je novinarima da je profesorka novosadskog Filozofskog Jelena Kleut, zbog čijeg otkaza su studenti i pokušali da zauzmu fakultet, pretrpela odmazdu i da joj ona pruža punu podršku.

„Reč je o čistoj odmazdi, o osveti jednom kvalitetnom naučniku, profesoru koji je stao uz svoje studente“, istakla je Jovanović.

Ona je istakla da se stidi što je aktuelni dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu čovek koji stoji ispred jednog fakulteta.

„Uvek smo gledali na Novi Sad kao na jednu razvijenu sredinu, a sada vidimo da se upravo tamo ogoljuje diktatura i to na mestu gde nikako ne bi smelo da se desi, na Univerzitetu“, naglasila je Jovanović.

Prema njenim rečima, to što se danas dogodilo u Novom Sadu prestavlja presedan koji će nas skupo koštati kao društvo i kao državu.

„Ovo je uvod na velika vrata diktature u naše društvo, institucije, ustanove. Suspendovana je autonomija univerziteta. Onaj ko bi trebao da štiti autonomiju univerziteta on se usudio da je pogazi“, naglasila je Jovanović.

Ona je takođe upitala „šta će dekanu Filozofskog fakulteta zgrada bez kolega i studenata“?

Studenti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu okupili su se danas oko podneva na tom fakultetu kako bi pružili podršku profesorki Jeleni Kleut, koja je dobila otkaz. Studenti su tada zauzeli zgradu fakulteta i naveli da ne idu odatle dok Kleut ne bude vraćena na posao.

Oko 16 sati na fakultet je došla policija koju je pozvao dekan fakulteta i izbacila studente i profesore, uz upotrebu sile.

U Kragujevcu održan skup podrške profesorki Kleut i Filozofskom fakultetu u Novom Sadu

Na Đačkom trgu u Kragujevcu održan je večeras skup podrške profesorki Jeleni Kleut i Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, uz protestnu šetnju do Policijske uprave.

Skup je počeo u 19.00 na poziv koji su objavili najpre studenti u blokadi kragujevačkog Filološko-umetničkog fakulteta, pa zatim i drugih fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.

Šetalo se do stanice Policijske uprave u Ulici Svetozara Markovića, kolonu su predvodili dobošari, a čuli su se zvižduci i povici – „Pumpaj“ i „Svi na ulice“.

Oko 20.00 protestna povorka je stigla do Policijske uprave na Trgu slobode u Kragujevcu, uz skandiranje okupljenih : „Ko ne skače, taj je ćaci“.

Ispred zgrade policije, na obe lokacije, bili su uniformisani policajci, a incidenata nije bilo.

Profesor Fakulteta medicinskih nauka Vladimir Zdravković je rekao da je ulaskom policije u kampus u Novom Sadu još jednom zgažena autonomija univerziteta.

„Naši studenti odlično znaju kad se to dogodi, odmah će ustati, kad ustanu studenti, ustaju i profesori i studenti više nisu sami“, kazao je on.

„Kad smo ustali zajedno sa studentima, došli su i zborovi i više nismo bili sami. A onda ste ustali svi vi građani te naša Srbija više nije sama“, rekao je Zdravković.

On je kazao da su vlasti „na prženje i dinstanje“ odgovorili onako kako jedino znaju, a to je „da gaze i da melju“.

Prema njegovim rečima, „ne melje se samo čovek, ovde se melje istina, pravda, dostojanstvo“.

„Ono što nisu shvatili je da je mlevenje postalo meljanje, a mi smo zdrava voćka, mi smo grožđe, i što duže budu meljali, biće izvrsnije i lepše vino- vino slobode koje će svaki građanin ove zemlje da proba, a onda je gotovo i onda je kraj” , poručio je profesor Zdravković.

Protest je završen oko 20.30 časova.

(Beta)

