Skupovi protiv blokada najavljeni za nedelju u više od 200 mesta u Srbiji

Organizacija „Centar za društvenu stabilnost“ najavila je za nedelju, 28. septembar u 17 časova skupove pod nazivom „Građani protiv blokada“ u više od 200 mesta u Srbiji.

„Mirnom, porodičnom šetnjom pokažimo šta tiha većina u Srbiji misli o višemesečnim blokadama fakulteta i saobraćajnica i o društvenoj nestabilnosti koju podstiče radikalna manjina“, naveo je taj centar na Instagramu.

Skupovi protiv blokada počeli su pre pet nedelja u više mesta u Srbiji kao odgovor na proteste posle pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra 2024.

Centar za društvenu stabilnost nije naveo u kojim mestima će biti održani skupovi.

