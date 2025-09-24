Skupovi protiv blokada najavljeni za nedelju u više od 200 mesta u Srbiji

Organizacija „Centar za društvenu stabilnost“ najavila je za nedelju, 28. septembar u 17 časova skupove pod nazivom „Građani protiv blokada“ u više od 200 mesta u Srbiji.
„Mirnom, porodičnom šetnjom pokažimo šta tiha većina u Srbiji misli o višemesečnim blokadama fakulteta i saobraćajnica i o društvenoj nestabilnosti koju podstiče radikalna manjina“, naveo je taj centar na Instagramu.
Skupovi protiv blokada počeli su pre pet nedelja u više mesta u Srbiji kao odgovor na proteste posle pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra 2024.
Centar za društvenu stabilnost nije naveo u kojim mestima će biti održani skupovi.
