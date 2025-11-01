Skupovi srpske dijaspore najavljeni u više od 60 gradova povodom godišnjice pada nadstrešnice

U više od 60 gradova na četiri kontinenta za danas su najavljena protestna okupljanja srpske dijaspore, u znak podrške pobunjenim građanima u Srbiji, povodom godišnjice smrtonosnog pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu.

Prema spisku koji kruži internetom, u Evropi su zakazani skupovi u više od 35 gradova, među kojima je čak devet nemačkih – Berlin, Frankfurt, Minhen, Hamburg, Štutgart, Lajpcig, Nirnberg, Ulm, Karlsrue.

U Evropi su okupljanja najavljena i u Londonu, Parizu, Rimu, Milanu, Firenci, Madridu, Barseloni, Valensiji, Briselu, Utrehtu, Beču, Pragu, Bernu, Atini, Lisabonu, Edinburgu, Glazgovu, Dablinu, Helsinkiju, Larnaki i drugim gradovima.

Na prostoru nekadašnje Jugoslavije, skupovi srpske dijaspore zakazani su u Zagrebu, Ljubljani i Banjaluci.

U SAD su okupljanja najavljena u Vašingtonu, Njujorku, Čikagu, Los Anđelesu, San Francisku, Majamiju, Sijetlu i drugim gradovima, a u Kanadi u Torontu, Montrealu, Vankuveru, Otavi i Edmontonu.

Skupovi su najavljeni i u Dohi, prestonici Katara, i u više gradova Australije i Novog Zelanda, uključujući Melburn i Okland.

Okupljanja bi u najvećem broju gradova trebalo da počnu u 11.30, za kada je zakazano i okupljanje kod železničke stanice u Novom Sadu, na komemorativnom skupu na koji su pozvali studenti u blokadi.

(Beta)

