Skupština Kosova izabrala novu, treću Vladu Aljbina Kurtija

Skupština Kosova je na večerašnjoj vanrednoj sednici izabrala novu Vladu na čelu sa Aljbinom Kurtijem.

Za izbor Vlade, na čijem će Kurti čelu biti treći put, glasalo je 66 poslanika, protiv je bilo 49, nije bilo uzdržanih.

Protiv izbora Vlade Kurti glasali su poslanici Demokratske partije Kosova, Demokratskog saveza Kosova, Srpske liste i Alijanse za budućnost Kosova.

Nakon glasanja za Vladu, Kurti i ministri njegovog kabineta položili su zakletvu u Skupštini.

Nakon ekspozea, u diskusiji koja je usledila predsednik Demokratske partije Kosova (DPK), Bedri Hamza, rekao je da će na prvoj redovnoj sednici novog saziva Skupštine tražiti usvajanje rezolucije kojom se zahteva pravično, nepristrasno suđenje u skladu sa međunarodnim standardima i poštovanjem ljudskih prava za optužene u Hagu.

On je tražio punu podršku za ovu rezoluciju i pozvao sve stranačke i institucionalne lidere da učestvuju u protestnom maršu 17. februara u znak podrške bivšim liderima Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) kojima se sudi u Hagu.

Hamza je rekao da će DPK biti uzdržana tokom debate na konstitutivnoj sednici, ali da će dati podršku u postizanju konsenzusa oko pitanja od velikog značaja, kao što su izbor predsednika i ratifikacija međunarodnih sporazuma.

„Podrška konsenzusu nije znak slabosti, već državne odgovornosti. Daćemo svoj doprinos sporazumima u interesu Kosova, ali bez kompromisa po pitanju državnog interesa“, rekao je Hamza.

On je, međutim, kritikovao ekspoze mandatara za novu Vladu, Aljbina Kurtija, rekavši da se u njemu radi više o obećanjima i pitanjima koja nemaju osnov za finansiranje.

Predsednik DSK, Ljumir Abdidžiku, rekao je da Demokratski savez Kosova prihvata svoju ulogu u opoziciji, ali da se ne predaje, da je spremna i za institucionalnu saradnju u Skupštini oko važnijih tema i izrazio nadu da će ta funkcija biti obavljena „sa zrelošću, strpljenjem i svešću o ulozi koju Skupština ima u demokratskom životu Kosova“.

„DSK izražava spremnost za institucionalnu saradnju u Parlamentu oko tema koje prevazilaze parlamentarnu aritmetiku jer verujemo da se stabilnost države gradi sa zrelošću, poštovanjem opozicije i svesnošću da demokratija nije samo pitanje brojeva, već pitanje političke kulture“, rekao je on poslanicima.

Besnik Tahiri iz Alijanse za budućnost Kosova kritikovao je mandatara Aljbina Kurtija zbog kabineta koji je predstavio poslanicima, rekavši da je kabinet „prilagođavanje vlasti čiji je cilj guranje čisto stranačke agende“.

Tahiri je dodao da je broj ministara u kabinetu prevelik za Kosovo i upitao Kurtija da li zna da je formirao kabinet „veličine države Kine, a ne Kosova“.

Igor Simić iz Srpske liste rekao je da njegova stranka neće podržati formiranje Vlade i optužio prethodnu Vladu za kršenje prava srpskog naroda.

„Koristim ovu priliku da kažem da Srbi iz Srpske liste nemaju ništa protiv albanskog naroda sa kojim smo živeli, živimo i nastavićemo da živimo. Ali ćemo biti protiv politika koje imaju za cilj proterivanje našeg naroda“, rekao je Simić.

On je naveo da ekspoze mandatara Aljbina Kurtija nigde nije spomenuo Srbe, a takođe se žalio na predlog Nenada Rašića za ministra za zajednice i povratak.

„Mandat je u Parlamentu dobio glasovima iz mesta gde decenijama nema Srba. To nisu bili srpski glasovi. Imate pravo da ga imenujete za ministra, ali znate da on nikada neće biti ministar koji predstavlja Srbe. Za sve što ste učinili, zbog učinjenih kršenja, Srpska lista neće podržati formiranje ove Vlade“, rekao je Simić.

Sednica za formiranje Vlade održana je nakon konstitutivne sednice na kojoj je inaugurisan 10. saziv Skupštine Kosova, izabran na izborima 28. decembra.

(Beta)

