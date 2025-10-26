Skupština Kosova nije izabrala Kurtija za premijera, verovatno ponavljanje izbora

Skupština Kosova sa 56 glasova za i četiri uzdržana nije danas izabrala lidera pokreta Samoopredeljenje Aljbina Kurtija za premijera Kosova.

Predsednik parlamenta Dimalj Baša je posle glasanja kazao da sada procedura nalaže predsednici Kosova Vjosi Osmani da na osnovu ustavnih ovlašćenja nakon konsultacija sa partijama odluči o drugom kandidatu za premijera.

Osmani ima rok od deset dana da imenuje novog mandatara i u slučaju da i drugi mandatar ne obezbedi neophodan 61 glas onda raspušta Skupštinu i zakazuje nove parlamentarne izbore.

Kurti nije uspeo da formira koaliciju, ali traži glasove poslanika za izbor nove Vlade Kosova

Mandatar za sastav nove Vlade Kosova i lider pokreta Samoopredeljenje Aljbin Kurti je na početku ekspozea na današnjoj sednici Skupštine Kosova izjavio kako nije uspeo da formira koaliciju za izbor nove vlade sa nekom drugom partijom, ali je zatražio glasove poslanika kako bi sproveo nekoliko tačaka, među kojima je najvažnija – državni budžet.

Opozicione albanske partije Demokratska partija Kosova, Demokratski savez Kosova, Alijansa za budućnost Kosova i Nisma su i danas potvrdile da neće podržati formiranje nove vlade.

Kurti je zatražio glasove kako bi, navodno, mogao da obezbedi kontinuitet institucija i usvajanje budžeta za narednu godinu.

„Nijedna od parlamentarnih partija kojima smo uputili poziv nije prihvatila da uđe u zajedničku vladu, iako je volja građana pokazala da treba da postoji koalicija. Da je ponuda prihvaćena, danas bismo zemlji ponudili vladu, ali bismo imali i brojeve da pređemo izazov za izbor predsednika (Kosova)“, rekao je on.

Naveo je da današnje glasanje „nije samo politička formalnost, već državna odgovornost“.

„Bez glasanja za novu vladu, Republika rizikuje da ode na nove izbore, bez mnogih funkcionalnih institucija, bez usvojenog budžeta za narednu godinu. To bi značilo rizik za isplatu plata javnim službenicima, penzija, dodataka za decu, snabdevanje lekovima, kao i rad organa reda i bezbednosti. Zemlja bez budžeta ne može da ide napred“, rekao je Kurti.

Kurti je naveo i pet prvih odluka koje će, kako je rekao, biti donete ukoliko dobije traženo poverenje poslanika.

„Usvajanje nacrta budžeta za 2026. godinu; odluka o određivanju minimalne penzije u iznosu od 150 evra, što se odnosi na 200.000 penzionera; odluka o povećanju dečjih dodataka za 50 odsto; odluka o povećanju minimalne plate na 500 evra i usvajanje izmena i dopuna zakona koji omogućavaju ukidanje ograničenja zapošljavanja u privatnom sektoru za veterane“, rekao je on.

Govoreći o radu prošle vlade Kurti je rekao da su tokom protekle četiri godine „gradili koliko su znali i mogli“.

„Imali smo najviši ekonomski rast u regionu, sa prosečnim povećanjem od preko 6 odsto. Znali smo da upravljamo izazovom inflacije. Povećali smo zaposlenost i prihode domaćinstava. Uradili smo mnogo dobrih stvari, ali nas čeka još mnogo posla. Liberalizovali smo vize za šengensku zonu i poboljšali imidž zemlje“, rekao je on.

Pozvao je opozicione stranke da podrže i omoguće dobro upravljanje glasanjem za novu Vladu.

„Mi smo najdemokratskija zemlja u regionu. Naše institucije su izgrađene na volji građana i taj standard mora da se očuva. Uloga skupštine treba da se ojača u nadzoru nad vladom“, izjavio je Kurti.

(Beta)

