Skupština Kosova nije izglasala Konjufcu za premijera, vanredni izbori verovatno krajem decembra

Skupština Kosova na današnjoj vanrednoj sednici nije izglasala kandidata Samoopredeljenja Gljauka Konjufcu za novog premijera.

Za izbor Konjufce glasalo je 56 poslanika, protiv 53 dok su uzdržana bila četiri poslanika.

Na početku sednice Konjufca je predstavio program Vlade a zatim i predlog kandidata za zamenike premijera i ministre koji je gotovo identičan predlogu koji je izneo prethodni mandatar, Aljbin Kurti.

Jedina razlika je da je Kurti sada predložen za prvog zamenika premijera i ministra spoljnih poslova, dok je kod prethodnog mandatara za te funkcije bio predložen Konjufca.

Nakon današnje odluke parlamenta, predsednica Kosova Vjosa Osmani ima ustavnu obavezu da raspusti Skupštinu i da najkasnije u roku od 40 dana zakaže vanredne parlamentarne izbore.

Prištinski mediji navode da bi vanredni parlamentarni izbori mogli biti zakazani za 21. ili 28. decembar.

(Beta)

