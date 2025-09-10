Skupština Pančeva nije se izjašnjavala o inicijativi o besplatnim udžbenicima

Vlast u Pančevu odbila je da na dnevni red današnje sednice lokalne skupštine stavi narodnu inicijativu o besplatnim udžbenicima, uz obrazloženje da potpisi nisu sakupljeni na vreme.

Tim Kreni-Promeni u Pančevu je početkom jula predao narodnu inicijativu za besplatne udžbenike za sve osnovce u toj opštini sa ukupno 5.713 overenih potpisa.

Andrija Burlić iz pokreta Kreni-promeni Pančevo rekao je za agenciju Beta da su potpisi prikupljeni u roku i u skladu sa zakonom, te da nema razloga da se lokalna skupština ne izjasni o tom predlogu.

“Ono s čime se ponovo suočavamo jeste kršenje Ustava. Uprkos svim opstrukcijama, prikupljen je broj potpisa veći od potrebnog i to u roku kraćem od zakonom propisanog. Zanimljivo je da, čak i kada bi sve tvrdnje na koje se Tigran Kiš (predsednik Skupštine grada Pančeva) poziva bile tačne, to ga ne bi sprečavalo da ovo pitanje stavi na dnevni red, jer je očigledno da je interesovanje građana Pančeva za ovu temu veliko“, rekao je Burlić.

Kako je dodao, jedan od opozicionih odbornika predložio je da se tačka dnevnog reda proširi glasanjem za besplatne udžbenike, ali su svi odbornici vlasti i to odbili.

Po njegovim rečima, opstrukcije su postojale i tokom procesa prikupljanja potpisa.

“Najpre su počeli prećutno da zatvaraju kancelarije po mesnim zajednicama u terminima predviđenim za overu potpisa, a zatim su prestali da odgovaraju na naše zahteve za dodatnim terminima. Neverovatno je da državni službenici koji bi trebalo da služe građanima, zapravo opstruiraju te iste građane u korišćenju ustavnih prava i u sprovođenju inicijative za besplatne udžbenike“, ocenio je on.

Ukazao je da je zbog kršenja ustavnog prava na narodnu inicijativu Kreni-promeni Pančevo podneo žalbu Ustavnom sudu.

“Ideja da država obezbedi osnovcima besplatne udžbenike nije nova, niti je nečiji hir. Mnoge zemlje već su uvele ovu praksu — među njima su Crna Gora, Severna Makedonija, Češka, Slovačka, Austrija, Nemačka… Spisak je podugačak. Njima se može pridodati i Beograd. Da, osnovci u Beogradu i ove godine će imati besplatne udžbenike, a zahvaljujući inicijativama Kreni-Promeni i u Sremskoj Mitrovici, Golupcu, kao i u Nišu. Ali, zašto to pravo ne bi imali svi osnovci u Srbiji?“, rekao je Burlić.

(Beta)

