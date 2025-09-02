Skupština Republike Srpske izabrala novu vladu, čiji legalitet osporavaju i stručnjaci i opozicija

Narodna skupština Republike Srpske izabrala je večeras novu vladu, čiji legalitet i legitimitet osporavaju i pravni stručnjaci i predstavnici opozicije u tom entitetu Bosne i Hercegovine (BiH).

Za izbor Sava Minića za predsednika vlade glasalo je 50 od 83 poslanika parlamenta, a dva su bila protiv.

Potom je za izbor članova Minićeve vlade glasalo takođe 50 poslanika, dok je jedan bio protiv.

Posle kratke pauze, članovi nove vlade su položili zakletvu, čime je završena posebna sednica Skupštine Republike Srpske.

U novoj vladi najviše članova ima Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika – Minića i 11 ministara. Sledi Socijalistička partija (SP) Petra Đokića sa dva ministra, dok po jednog imaju Ujedinjena Srpska (US) Nenada Stevandića, Socijalistička partija Srpske (SPS) Gorana Selaka i koalicija Narodne partije Srpske (NPS) Darka Banjca i Demokratskog narodnog saveza (DNS) Nenada Nešića.

Dodikova stranka će voditi ministarstva finansija (Zora Vidović), unutrašnjih poslova (Željko Budimir), evropskih integracija i međunarodne saradnje (Zlatan Klokić), naučno-tehnološkog razvoja i visokog obrazovanja (Siniša Karan), prosvete i kulture (Borivoje Golubović), zdravlja i socijalne zaštite (Alen Šeranić), privrede i preduzeća (Vojin Mitrović), poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Anđelka Kuzmić), saobraćaja i veza (Zoran Stevanović), trgovine i turizma (Denis Šulić) i rada i boračko-invalidske zaštite (Danijel Egić).

Socijalistička partija je dobila Ministarstvo energetike i rudarstva (ministar Petar Đokić) i Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport (Selma Čabrić), a Ujedinjena Srpska će voditi Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju (Bojan Vipotnik). Lider SPS Goran Selak biće ministar pravde, a Senka Jujić iz NPS ministarka uprave i lokalne samouprave.

Siniša Karan i Željko Budimir su zamenili mesta u vladi, u kojoj nisu ostali Nedeljko Čubrilović, lider Demokratskog saveza (DEMOS) i dosadašnji ministar saobraćaja i veza, Miloš Bukejlović (ministar pravde) i Željka Stojičić (ministarka prosvete i kulture).

U novoj vladi nema funkcionera Čubrilovićevog DEMOS-a. To je, prema oceni medija u BiH, novi udarac za tu stranku, koja je nedavno ostala bez tri poslanika u aktuelnom sazivu Skupštine Republike Srpske, i sada ima svega dva.

Iako je Čubrilović na jučerašnjem sastanku vladajuće koalicije dobio uverenje da će biti ministar saobraćaja i veza i u narednih godinu dana, do opštih izbora u Bosni i Hercegovini (BiH), kasno sinoć je obavešten da ipak neće biti deo nove vlade, navode banjalučki mediji.

Pravni stručnjaci i predstavnici opozicije osporavaju legalitet i legitimitet Minićeve vlade, zato što je njega za mandatara predložio Dodik, nakon što je višegodišnji premijer Radovan Višković 22. avgusta podneo ostavku. Dodik nije imao ovlašćenje da predloži mandatara, budući da više nije predsednik Republike Srpske.

Dodiku je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine 6. avgusta oduzela mandat predsednika Republike Srpske, na osnovu pravosnažne presude kojom ga je Sud BiH osudio na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja funkcije, zbog neizvršavanja odluka visokog predstavnika Kristijana Šmita.

U zaključcima usvojenim na sednici održanoj istog dana kada je prihvaćena Viškovićeva ostavka, Skupština Republike Srpske je pozvala Dodika da nastavi da obavlja funkciju predsednika, odbacila vanredne izbore koje je raspisala Centralna izborna komisija BiH i naložila entitetskim institucijama da ne sarađuju sa tim telom.

Opozicija u Republici Srpskoj je upozorila da Dodikova vlast na taj način ulazi u zonu krivičnih dela i kršenja ustavnog poretka BiH.

Vladajuća koalicija u Skupštini Republike Srpske, predvođena Savezom nezavisnih socijaldemokrata, za 25. oktobar je raspisala referendum na kojem birači treba da se izjasne da li prihvataju odluke Šmita, Suda BiH i Centralne izborne komisije BiH, što uključuje i pravosnažnu presudu Dodiku.

(Beta)

