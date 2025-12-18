Skupština Srbije izabrala sudije Ustavnog suda koje je predložio Vučić

Izabrani su bivša ministarka pravde Maja Popović, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Dobrosav Milovanović, profesor Mihajlo Rabrenović, Milan Rapajić sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu i Bojan Tubić sa Pravnog fakulteta u Novom Sadu.

Kandidati Dragana Kolarić, koja je bila sudija Ustavnog suda od 2016. godine, direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja Ivana Stevanović, Olga Tešović sa Pravosudne akademije, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Aleksandar Gajić i bivša državna sekretarka Biljana Pavlović nisu dobili podršku poslanika.

Ustavni sud čini 15 sudija na mandat od devet godina.

Nove sudije izabrane su pošto većini aktuelnih ovog meseca ističe mandat.

Opozicija je tokom rasprave uglavnom kritikovala predložene kandidate, tvrdeći da su povezani na razne načine sa vladajućom Srpskom naprednom strankom (SNS) i da će u Ustavnom sudu „nastaviti da rade po njihovim nalozima“, što je vlast negirala tvrdnjom da se radi o istaknutim pravnicima koji imaju „dobre biografije“.

(Beta)

