Skupština Srbije nastavila rad, na početku pitanja poslanika

Poslanici u Skupštini Srbije danas su nastavili rad, a prvi sat sednice opredeljen je za pitanja narodnih poslanika funkcionerima i institucijama.

Poslanici će od 11 časova nastaviti raspravu o tačkama dnevnog reda od 3. do 17, među kojima se nalaze i Predlog zaključka povodom predstavljanja Izveštaja Evropske komisije o Srbiji za 2025. godinu, kao i niz predloga kadrovskih odluka vezanih za skupštinske odbore.

Na dnevnom redu je i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma vlada Srbije i Rumunije o saradnji u oblasti prevencije, ograničavanja i ublažavanja posledica katastrofa.

Poslanici su prošle nedelje završili raspravu o prve dve tačke dnevnog reda izborom pet sudija Ustavnog suda koje je predložio predsednik Srbije i usvojila listu kandidata od 10 sudija od kojih će predsednik izabrati pet.

U parlamentu će danas biti organizovan i javni razgovor sa kandidatima za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) iz reda nacionalnih manjina, a po odluci Odbora skupštine Srbije za kulturu i informisanje on će početi u 14 časova.

Taj odbor je 13. decembra potvrdio dva kandidata – Sretena Jovanovića i Ištvana Bodžonija za jedno mesto člana Saveta REM-a koji se bira na predlog nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Član Saveta REM iz redova nacionalnih saveta nacionalnih manjina nije izabran, a od ostalih osam koji jesu izbrani, četvoro je prošle nedelje podnelo ostavke na te funkcije smatrajući da je zakon prekršen procesom izbora člana Saveta REM-a iz redova nacionalnih manjina.

(Beta)

