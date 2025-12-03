Skupština Srbije usvojila izmene i dopune Zakona o Vojsci

Skupština Srbije danas je usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije, kao i zakonske predloge o vojnom obrazovanju i o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju vojnih osiguranika.

Sva tri zakonska predloga je podnela Vlada Srbije a najviše primedbi, tokom ranije rasprave, opozicioni poslanici su imali u vezi izmena i dopuna Zakona o Vojsci, i to na član 19, tvrdeći da se njime jača politički uticaj na oružane snage predsednika Republike, putem komandavanja.

Po tom članu načelnik Generalštaba komanduje vojskom “u skladu sa zakonom, odlukama predsednika Republike Srbije i aktima komandovanja”, umesto, kako je bilo predvidjeno ranije „u skladu sa zakonom i aktima komandovanja“.

Predstavnici vlasti su tokom rasprave odbacili tvrdnje poslanika opozicije tvrdeći da je cilj zakonskih izmena efikasnije funkcionisanje Vojske Srbije i poboljšanje položaja profesionalnih vojnika i njihovih porodica.

