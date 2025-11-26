Skupštini Beograda predata peticija protiv gašenja državne apoteke uz zahtev za brzu reakciju

Zaposleni u Apotekarskoj ustanovi Beograd i predstavnici pokreta Kreni-promeni predali danas Skupštini grada Beograda peticiju sa 35.000 potpisa građana zahtevajući hitnu intervenciju kako bi se „zaustavilo gašenje državnih apoteka i obezbedilo stabilno snabdevanje lekovima koji su od ključnog značaja za pacijente“.

Upozoreno je, na konfererenciji za novinare ispred zgrade Skupštine grada, da bi gašenjem državnih apoteka i malih privatnih apoteka snabdevanje građana prešlo sasvim u ruke velikih apoterskih lanaca, uglavnom sa stranim kapitalom, koje, kako je rečeno, nemaju obavezu da poseduje sve lekove a mogu da stvore monopol i diktiraju njihovu cenu.

Okupljeni su nosili transparente – „Lek je strateški resurs, ne artikl na polici“, „Apoteka spašava živote, ko spašava Apoteku Beograd“, „Državno apotekarstvo, još malo pa nestalo“.

„Zahtevamo da Grad Beograd odmah obezbedi finansiranje nabavke lekova. Tražimo da se sistemski reši pitanje plata zaposlenih preko RFZO, kao što je u svim drugim zdravstvenim ustanovama. Ovo nije pitanje politike. Ovo je pitanje života, zdravlja i minimuma brige koju jedan grad mora da pokaže prema svojim građanima“, rekao je portparol Kreni-promeni Nikola Stanković.

Prema njegovim rečima, „danas Apoteka Beograd posluje sa blokiranim računima, sedam neisplaćenih plata, praznim policama i ugašenim apotekama“ i dodao:“ To nije posledica tržišta – to je posledica nebrige Grada i Ministarstva zdravlja.“

On je istakao da se građani Beograda nalaze pred ozbiljnim rizikom da „izgube jedinu ustanovu koja proizvodi i distribuira specijalizovane lekove koji nisu dostupni u privatnom sektoru“.

Farmaceut Jelena Bor je naglasila da „borba za očuvanje državnih apoteka prevazilazi političke podele“.

„Očuvanje državnih apoteka za nas zdravstvene radnike i građane nije stranačko pitanje niti prostor za politička neslaganja. Verujemo da je dostupnost i sigurnost snabdevanja stanovništva lekovima zajednički interes svih i ne može biti isključivo tržišno pitanje, kao što se predstavlja u javnosti“, navela je Bor.

Kako je istakla, „urušavanje i privatizacija ‘Apoteke Beograd’, kao najveće državne apoteke, i gašenje javnih apoteka znači oduzimanje strateškog dela javnog zdravstva od građana i predaja privatnim lancima koji su u vlasništvu krupnog kapitala, većinski stranog“.

Ukazujući na ulogu državnih apoteka u krizama, ona je navela da su „državne apoteke i njeni apotekari bili do sada u svim kriznim situacijama najdostupniji zdravstveni radnici svim građanima Srbije i borimo se zajedno da tako ostane“.

Najavljeno je da će zahtevi biti predati gradonačelniku Beograda Aleksandru Šapiću, Ministarstvu zdravlja i drugim nadležnim institucijama – uz poruku da se očekuje njihov hitni odgovor.

(Beta)

