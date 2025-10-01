Skupštinski Odbor danas raspravlja o zahtevu premijera Macuta za obavljanje drugog posla

Članovi Odbora Skupštine Srbije za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja raspravljaće na današnjoj sednici o zahtevu predsednika Vlade Srbije Đura Macuta za pribavljanje pozitivnog mišljenja za obavljanje drugog posla.

U najavi današnje sednice, koja će početi u 11 časova, ne navodi se o kom poslu je reč.

Macut (61) je specijalista interne medicine i endokrinologije, kao i redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Kako se navodi u zvaničnoj biografiji na sajtu Vlade Srbije, načelnik je Odeljenja za tumore endokrinog sistema i nasledne kancerske sindrome na Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

Gostujući je profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Atini i Univerziteta u Skoplju, dodaje se u biografiji.

Macut je u aprilu ove godine položio zakletvu zajedno sa ostalim članovima Vlade i postao premijer nakon ostavke Miloša Vučevića u januaru.

Na današnjoj sednici, članovi skupštinskog Odbora razmatraće i predlog generalnog sekretara Skupštine na produženje statusa v.d. pomoćnika te funkcije za Daru Kupusinac Popović i Marinu Šuković, kao i prestanku dužnosti pomoćnika za Natašu Živković.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com